Surya Arghya on Chhath 2025: कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि को छठ महापर्व मनाते हैं. छठ पूजा पर्व 4 दिन का होता है. इस साल छठ पूजा 25 अक्‍टूबर को नहाय-खाय के साथ प्रारंभ हुई है, जिसका समापन 28 अक्‍टूबर को होगा. छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाए और दूसरे दिन खरना होता है. तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देने के साथ ही छठ पर्व समाप्‍त होता है. आमतौर पर केवल उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्‍य दिया जाता है. ऐसा करने के कई फायदे होते हैं. यहां तक कि धर्म-शास्‍त्रों में सुबह 10-11 बजे के बाद सूर्य को अर्घ्‍य देने की मनाही की गई है. लेकिन पूरे साल में केवल छठ पर्व का तीसरा दिन ऐसा होता है, जब डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, अर्घ्‍य दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

सफलता, नेतृत्‍व के कारक हैं सूर्य

Add Zee News as a Preferred Source

ज्‍योतिष के अनुसार सूर्य सफलता, सेहत, नेतृत्‍व क्षमता और यश के कारक ग्रह हैं. कुंडली में सूर्य उच्‍च का होना जातक को अपार दौलत, शोहरत और सफलता दिलाता है. सूर्य को अर्घ्‍य देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देना बहुत शुभ माना गया है. वहीं डूबते हुए सूर्य की पूजा करने और अर्घ्‍य देने की मनाही की गई है.

...फिर छठ पर डूबते सूरज को अर्घ्‍य क्‍यों?



पूरे साल में केवल छठ पर्व ही ऐसा समय होता है जब उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्‍य दिया जाता है. छठ महापर्व संतान की लंबी उम्र और उसकी सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है. छठ पर्व में पवित्रता का बहुत ध्‍यान रखना होता है. साथ ही 36 घंटे लंबा निर्जला व्रत रखा जाता है.

छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाता है, सूर्य की पूजा की जाती है. इसे अस्‍ताचलगामी सूर्य को अर्घ्‍य देना कहते हैं. मान्‍यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, जिनको अर्घ्य देने से मनवांछित फल प्राप्‍त होता है. साथ ही जीवन के सारे कष्‍ट दूर होते हैं.

यह भी पढ़ें: 40 दिन तक रुचक राजयोग देगा 5 राशि वालों को जबरदस्‍त लाभ, मालामाल करके मौज कराएंगे 'मंगल'

दूर होती हैं समस्‍याएं

छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देने से आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक समस्‍याएं दूर होती हैं. जीवन में खुशहाली आती है. वहीं इसके अगले दिन यानी कि छठ पर्व का समापन उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देकर किया जाता है. उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देने से यश, आत्‍मविश्‍वास और अच्‍छी सेहत मिलती है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है. छठ के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्‍य देने के बाद ही 36 घंटे लंबे निर्जला व्रत का पारण किया जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)