दैत्य योनि से हुई राक्षस ग्रह केतु की उत्पत्ति, फिर यह जातकों को क्यों दिखाता है मोक्ष का रास्ता?

Rakshas Grah Ketu: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व है और अगल अलग ग्रह जातकों पर अलग अलग तरह से अपना प्रभाव जातकों पर डालते हैं. जैसे सूर्य पिता का, मंगल साहस का, बुध बुद्धि का, शुक्र प्रेम व धन का, गुरु ज्ञान का, चंद्रमा मन का और राहु भोग का कारक है वैसे ही केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है. केतु त्याग करना सिखाता है जो ज्योतिष शास्त्र में एक छाया ग्रह है. यह रहस्यमयों को दर्शाता है और आध्यात्मिकता से जातकों को जोड़ता है. केतु एक राक्षस ग्रह लेकिन यह मोक्ष का कारक है यानी अपनी अलग अलग स्थितियों से जातकों को आध्यात्म से जोड़ता है और मोक्ष का रास्ता दिखाता है, लेकिन क्यों. आइए इसके पीछे का दृष्टिकोण और पौराणिक कथा को जानें.

केतु का पौराणिक कथा

पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के बाद जब भागवन विष्णु का मोहिनी रूप द्वार देवताओं कोअमृत पिलाया जा रहा था तभी दैत्य स्वर्भानु ने देवताओं का भेष धरकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत की कुछ बूंदे ग्रह कर लिया, हालांकि उसने कुछ बूदे ही अमृत की पी थीं कि तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर और धड़ को अलग कर दिया. इस तरह सिर राहु कहलाया और धड़ को केतु कहा गया. तो इस तरह केतु दैत्य योनि से उत्पन्न हुआ और “राक्षस ग्रह” रूप में जाना गया.

केतु में दैत्यत्व और अमृत का मेल

केतु और मोक्ष का क्या संबंध है, इसे समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि केतु का राक्षस होना भौतिकता और भ्रम को दिखाता है. हालांकि केतु की उत्पति राक्षसी है लेकिन वह अपने भीतर दैवीय गुण भी रखता है क्योंकि उसके भीतर अमृत के कुछ बूद भी हैं. ऐसे में केतु में जो दैत्यत्व है वह भौतिक इच्छाओं को दर्शाता है, वहीं उसके भीतर जो अमृत है वो आध्यात्मिकता को दर्शाता है.

पिछले जन्म से संबंध

केतु जातक के पिछले जन्मों के कर्म के परिणामों को दिखाता है और उनसे कोई न कोई ज्ञान या सीख पाने का मौका देता है. केतु जिस भाव में बैठा हो वहां से व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर करता है. केतु के प्रभाव से जातक कठिनाइयों से गुजरता है जिसके बाद जातक पहले से कहीं अधिक जातक में परिपक्ता आती है. जातक अलगाव महसूस करने लगते हैं और यही स्थितियां वैराग्य और मोक्ष की ओर बढ़ने का पहला कदम होता है. केतु त्याग और विरक्ति का कारक है जो जातक को अलग अगल परिस्थितियों में डालकर सिखाता है कि सब अनुभव करने का बाद अलगाव कैसे करें या आसक्ति दूर कैसे करें. केतु ही बताता है कि यह संसार अस्थायी और वास्तविक सुख आत्मिक होती है. केतु व्यक्ति को भ्रम से निकालकर सत्य दिखाता है और सिखाता है कि हार जीत, सफलता असफलता या फिर पाना या खो देने से ऊपर भी कुछ है जो आध्यात्मिक अनुभव करवाता है.

कुंडली में केतु की स्थिति

कुंडली में केतु की स्थिति व्यक्ति के भीतर गहराई से परिवर्तन लाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति शुभ हो तो व्यक्ति वैराग्य की ओर खींचा चला जाता है. उस पर केतु का प्रभाव कुछ इस तरह से होता है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि जीवन आज है कल नहीं है और इसी सोच के साथ वह मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ता है. इस तरह केतु व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

