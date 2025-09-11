जिस शकुनि के छल-कपट ने करवा दिया महाभारत युद्ध, मरने के बाद उसे मिला स्‍वर्ग, आखिर क्‍यों?
जिस शकुनि के छल-कपट ने करवा दिया महाभारत युद्ध, मरने के बाद उसे मिला स्‍वर्ग, आखिर क्‍यों?

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध होने के पीछे दुर्योधन का हस्तिनापुर का राजा बनने का लालच तो था ही लेकिन उससे भी बड़ी वजह उसके मामा शकुनि का छल-कपट था. शकुनि की वजह से ही पूरा कौरव वंश समाप्‍त हो गया, युद्ध में लाखों लोग मारे गए. फिर भी कुटिल शकुनि को स्‍वर्ग में स्‍थान मिला. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:05 PM IST
जिस शकुनि के छल-कपट ने करवा दिया महाभारत युद्ध, मरने के बाद उसे मिला स्‍वर्ग, आखिर क्‍यों?

Mahabharata Yuddh: दुर्योधन के मामा शकुनि का कौन नहीं जानता, जिसके छल-कपट के कारण पांडवों को 14 साल जंगलों-जंगलों भटकना पड़ा. फिर महाभारत युद्ध हुआ और उसने लाखों जानें लीं. पूरा कौरव वंश समाप्‍त हो गया. इस सभी के पीछे शकुनि ही था, उसने ही दुर्योधन को पांडवों को जमीन और राज-पाट ना देने के लिए उकसाया और महाभारत युद्ध की आग भड़काई. अब लोगों के मन में सवाल होगा कि जो मामा शकुनि अपने भांजे दुर्योधन का इतना हितैषी बनता था, उसने ऐसा क्‍यों किया कि दुर्योधन की ही मौत हो गई. पूरे के पूरे 100 कौरव मर गए. इसके पीछे एक रोचक कहानी है कि आखिर क्‍यों शकुनि ने ऐसा किया? 

शकुनि ने कौरवों से लिया था बदला 

महाभारत कथा के अनुसार, शकुनि के पिता गांधार के राजा सुबल थे. उनकी एक बेटी गांधारी था. जब राजा सुबल को पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी. तब राजा सुबल ने अपनी पुत्री की कुंडली का यह दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया. फिर विवाह के पश्चात उस बकरे को मार भी दिया. ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया. 

इसके बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ. तब भी शकुनि इस विवाह के खिलाफ थे क्‍योंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे. लेकिन विवाह हो गया और विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है तो वह आगबगूला हो गए और उन्‍होंने राजा सुबल के पूरे परिवार को बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया. कैदखाने में उन्‍हें रोजाना खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था, ताकि वो धीरे-धीरे करके भूख से खुद ही मर जाएं. लेकिन राजा सुबल ने एक तरीका निकाला. उन्‍होंने परिवार के सब लोगों को मिलने वाला भोजन केवल शकुनि को खिलाया ताकि कम से कम परिवार का एक सदस्‍य बदला लेने के लिए जिंदा रहे. क्‍योंकि शकुनि सभी भाइयों में सबसे चतुर थे. 

शकुनि भले ही जिंदा बच गया लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार ने भूख के कारण दम तोड़ दिया. राजा सुबल ने मरने से पहले से शकुनि से कहा कि उसके मरने के बाद उनकी हड्डियों से पांसे बनवाए जो सिर्फ शकुनि की बात मानेंगे और तुम्‍हे जुए में कभी कोई नहीं हरा पाएगा. 

बाद में उन्‍हीं पासों से कौरव-पांडवों के बीच जुआ हुआ जिसमें शकुनि कौरवों की ओर से जीता और पांडवों को हराकर उनका सब कुछ हड़प लिया. इसके बाद महाभारत युद्ध हुआ और कौरव वंश खत्‍म हो गया. इस तरह शकुनि ने अपने परिवार की मौत का बदला धृतराष्‍ट्र के सारे बेटे मरवाकर ले लिया. 

वहीं खुद शकुनि भी इस युद्ध में मारा गया और उसे स्‍वर्ग में स्‍थान मिला. इसके पीछे 2 वजह थीं, एक वजह तो यह थी कि शकुनि ने अपने परिवार की मौत का बदला लेने और न्‍याय पाने के लिए युद्ध कराया था. दूसरी बात यह भी बताई जाती है कि चूंकि महाभारत की युद्धभूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे इसलिए उन्होंने कहा था कि इस युद्धभूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे स्‍वर्ग मिलेगा. इसलिए भी शकुनि को इतने पाप करने के बाद भी स्‍वर्ग में स्‍थान मिला. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

;