Shani Dev God of Justice: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में शनिदेव को सबसे जरूरी ग्रह माना गया है. खासकर शिव पुराण और स्कंद पुराण में शनिदेव के न्यायधीश बनने की पूरी कथा विस्तार से मिलती है. इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव को नवग्रहों में कर्मफलदाता का दर्जा प्राप्त है.
वे इंसानों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे काम करता है उसे शुभ फल मिलते हैं. इसके विपरीत दूसरों को धोखा देने या सताने वाले लोगों को शनिदेव कड़ी सजा देते हैं. इसी वजह से उन्हें ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश और न्याय का देवता माना जाता है.
ग्रंथों में शनिदेव के न्याय का देवता बनने की एक बेहद दिलचस्प कहानी मिलती है. कथा के अनुसार जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काफी सांवला था. उनके इस रंग को देखकर उनके पिता सूर्यदेव बहुत क्रोधित हो गए थे. उन्होंने गुस्से में शनिदेव की माता छाया के पतिव्रता धर्म पर ही संदेह कर दिया.
अपने पति के इस व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना से दुखी होकर माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया. जब शनिदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी. उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान दिया. शिवजी ने ही उन्हें वरदान दिया कि वे संसार में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाएंगे.
शनिदेव का न्याय करने का तरीका बेहद निष्पक्ष और सटीक होता है. वे हर इंसान के जीवन में उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए साढ़ेसाती और ढैय्या के रूप में आते हैं. साढ़ेसाती का समय साढ़े सात साल और ढैय्या का समय ढाई साल का होता है. इस दौरान वे बुरे कर्म करने वाले लोगों को उनके कर्मों की सजा देते हैं.
उनके प्रभाव से गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के काम रुक जाते हैं. उन्हें कोर्ट कचहरी, बीमारी और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है. शनिदेव का यह दंड असल में इंसान को सुधारने और उसे धर्म के मार्ग पर वापस लाने के लिए होता है.
शनिदेव के न्याय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते. चाहे कोई आम इंसान हो, राजा हो या फिर खुद देवी देवता, सबको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं. जब लंकापति रावण पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी तो उसके पूरे घमंड और वंश का नाश हो गया.
इसी तरह अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र को भी शनि के प्रभाव के कारण अपना पूरा राजपाट छोड़ना पड़ा था. उन्हें राजा से रंक बनना पड़ा और श्मशान में नौकरी तक करनी पड़ी थी. शनिदेव का न्याय ये सिखाता है कि समय आने पर हर किसी को अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है.
शनिदेव को प्रसन्न करना और उनके प्रकोप से बचना बहुत आसान है. शनिवार के दिन व्रत रखने और शनि चालीसा का पाठ करने से उनके कष्टों में भारी कमी आती है. इसके अलावा जो लोग गरीब, बेसहारा और बीमार लोगों की मदद करते हैं, उन पर शनिदेव हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं.
शनिवार के दिन सरसों का तेल, काली उड़द, काला तिल, कंबल और जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर तेल दान करने से, जिसे छाया दान कहते हैं, शनिदोष से तुरंत मुक्ति मिलती है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)