Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /देवता हों या दानव... शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच पाया, जानिए शिव पुराण के अनुसार कैसे बने वे न्याय के देवता

देवता हों या दानव... शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच पाया, जानिए शिव पुराण के अनुसार कैसे बने वे न्याय के देवता

Shani Dev God of Justice: शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव बिना किसी भेदभाव के इंसानों को उनके कर्मों के आधार पर फल या दंड देते हैं, जिन्हें शनिवार के व्रत, दान और परोपकार से प्रसन्न किया जा सकता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 19, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:35 PM IST
देवता हों या दानव... शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच पाया, जानिए शिव पुराण के अनुसार कैसे बने वे न्याय के देवता

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
होगा ग्रह दोष निवारण और आर्थिक लाभ, बटुक भैरव की साधना से जुड़ी एक-एक बात नोट कर लें
Astro Tips1 min ago
2
Shani dev4 min ago
3
El Nino 20264 min ago
4
software engineer11 min ago
5
Kumar Sangakkara20 min ago