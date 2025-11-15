भोजन के बाद कुम्भकर्ण–भीम का स्मरण करता है चमत्कार, शास्त्रों में छिपा है बड़ा कारण

Bhojan Rituals: भारतीय संस्कृति की हर परंपरा के पीछे गहरी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी समझ होती है. भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने की सलाह आपने अक्सर अपने बड़ों से सुनी होगी. यही नियम शास्त्रों में भी बताया गया है. आयुर्वेद में इसे ‘शनैः शनैः चंकर्मणं’ कहा गया है, जिसका अर्थ है- भोजन करने के बाद धीरे-धीरे चलना. प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में भी भोजन के बाद कम से कम 100 कदम चलने यानी शतपावली करने की बात कही गई है. यह न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखता है, बल्कि मोटापा, ब्लड शुगर और अन्य कई समस्याओं से भी बचाव करता है. आइए जानते हैं कि भोजन के बाद कुंभकर्ण और भीम के नाम का स्मरण करना क्यों चमत्कारी है और इस बारे में शास्त्रों में क्या बताए गए हैं.

क्यों जरूरी है भोजन बाद की चहल-कदमी?

भोजन जल्दी पचता है

Add Zee News as a Preferred Source

मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है

वजन नियंत्रित रहता है

ब्लड शुगर बैलेंस रहता है

भोजन के बाद क्या न करें?

शास्त्रों में कहा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटना स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है.

इससे पेट पर दबाव बढ़ता है.

गैस, अपच और भारीपन की शिकायत होती है.

धीरे-धीरे मोटापा बढ़ने लगता है.

इसके विपरीत, थोड़ी देर टहलना शरीर को हल्का रखता है और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है.

खाने के बाद बैठना या सोना क्यों हानिकारक है?

पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है.

शरीर में भारीपन रहता है.

पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: समय ही बदलेगा किस्मत! दीवार घड़ी लगाते समय इन वास्तु नियमों का रखें ध्यान

खाना खाने के बाद पेट पर हाथ फेरने का रहस्य

वैदिक ग्रंथों में पेट पर हल्के हाथ फेरने को बहुत लाभकारी माना गया है. भोजन के बाद दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में हाथ फेरते हुए एक विशेष श्लोक जपने का उल्लेख मिलता है. “अगस्त्यं कुम्भकर्णं च, शनि च बडवानलम्।

महारपरिनाकं च, स्मरेद् भीमं च पञ्चमम्.” इस श्लोक में महर्षि अगस्त्य, कुम्भकर्ण, शनिदेव, बड़वानल और भीम इन पांच शक्तिशाली व्यक्तित्वों का स्मरण किया जाता है. शास्त्रों के अनुसार पेट पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का उच्चारण करने से- पाचन बेहतर होता है, अपच और गैस की समस्या कम होती है, भोजन जल्दी रस रूप में शरीर में परिवर्तित होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)