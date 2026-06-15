Hindu shastra rules: हिंदू धर्म और हमारे समाज में माता पिता को भगवान से भी ऊपर माना गया है. खासकर पिता को पूरे परिवार का आसरा, अनुशासन और सुरक्षा देने वाली मजबूत छत के रूप में देखा जाता है. अगर ज्योतिष की बात करें, तो कुंडली में सूर्य देव को पिता का प्रतीक माना गया है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि पिता के साथ आपके संबंध जितने मधुर और मजबूत होंगे, आपकी जिंदगी का रास्ता उतना ही साफ और कामयाब होगा.
हमारी पुरानी मान्यताओं और समाज के तौर तरीकों में बेटों के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए गए हैं. इन नियमों को मानने से न केवल पिता का मान सम्मान बना रहता है, बल्कि घर में सुख शांति भी आती है. आइए जानते हैं कि पिता के रहते बेटों को कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए.
इस कड़ी में सबसे पहला और जरूरी नियम पूर्वजों के श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान से जुड़ा है. हमारी परंपराओं के अनुसार, जब तक घर में पिता जीवित हैं, तब तक पितरों से जुड़े कोई भी बड़े धार्मिक काम करने का पहला हक सिर्फ और सिर्फ उनका ही होता है.
अगर बेटा पिता की मौजूदगी में खुद आगे बढ़कर ये काम करने की कोशिश करता है, तो इसे ठीक नहीं माना जाता. आज भी हमारे गांवों और छोटे कस्बों में जब भी कोई पूजा पाठ या श्राद्ध का काम होता है, तो पंडित जी सबसे पहले घर के मुखिया यानी पिता को ही आगे बुलाते हैं.
दूसरा नियम घर परिवार में होने वाले बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों में मुख्य भूमिका निभाने को लेकर है. पूरे परिवार की भलाई के लिए होने वाले बड़े हवन या यज्ञ की गद्दी पर बैठने का पहला अधिकार पिता का होता है. कई बार आज के नौजवान उत्साह में आकर खुद मुख्य यजमान की जगह बैठ जाते हैं, लेकिन घर के सयाने लोग उन्हें ऐसा करने से टोक देते हैं.
उनका कहना होता है कि जब तक पिता साक्षात मौजूद हैं, तब तक यह जिम्मेदारी उन्हीं पर शोभा देती है. यह कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि अपने पिता के प्रति आदर जताने का एक संस्कारी तरीका है.
तीसरी बात हमारी पुरानी लोक परंपराओं और रहन सहन से जुड़ी है. पुरानी मान्यताओं के अनुसार, जब तक पिता जीवित रहते हैं, तब तक बेटों को अपनी मूंछ पूरी तरह साफ यानी क्लीन शेव नहीं करवानी चाहिए. पुराने समय में मूंछ को पुरुष के आत्मसम्मान और खानदानी मर्यादा से जोड़कर देखा जाता था. हालांकि, आज के बदलते दौर और नए लाइफस्टाइल के कारण युवा इस बात को हर जगह नहीं मानते. अब यह कोई कड़ा नियम नहीं रह गया है, लेकिन समाज के बुजुर्ग आज भी इसे एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक मर्यादा के रूप में याद रखते हैं.
इसके अलावा रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में भी बेटों को कुछ बातों का गांठ बांध लेना चाहिए. किसी भी सामाजिक काम, दान पुण्य की रसीद या मंच पर हमेशा अपने नाम से पहले पिता का नाम ही आगे रखना चाहिए. आज भी हमारे समाज में शादी के कार्ड पर पिता के नाम के बाद ही पुत्र लिखने का चलन है, जो इंसान के भीतर के घमंड को खत्म करता है.
इसके साथ ही, कभी भी चार लोगों के सामने या समाज में अपने पिता की बात को काटना या उन्हें टोकना नहीं चाहिए. अगर किसी बात पर मतभेद हो भी, तो उसे घर के अंदर कमरे में बैठकर शांति से सुलझाना ही एक अच्छे और संस्कारी बेटे की पहचान होती है. ये पूरी जानकारी समाज की पुरानी पारिवारिक व्यवस्था और रीति रिवाजों के जानकारों के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)