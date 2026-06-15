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बाप के जीते जी बेटे ने की ये 5 गलतियां तो रूठ जाएंगे सूर्य देव, बर्बाद हो सकती है जिंदगी

Hindu shastra rules: हिंदू शास्त्रों में हमें ये बताया गया है कि कुंडली में सुर्य और जीवन की सफलता को बनाए रखने के लिए पिता के जीवित रहते बेटों के 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए. आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे.

Written Byharsh singh
Published: Jun 15, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:20 PM IST
बाप के जीते जी बेटे ने की ये 5 गलतियां तो रूठ जाएंगे सूर्य देव, बर्बाद हो सकती है जिंदगी

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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