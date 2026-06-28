/Shrikhand Mahadev Yatra 2026: देश की चुनौतीपूर्ण श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक, क्या बन रहा रास्ते का रोड़ा?

चुनौतीपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक हिमाचल प्रदेश की श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 पर रोक दी गई है. डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. मानसून के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक इस यात्रा को अगले आदेश तक रद्द किया गया है.
हर साल देशभर से हजारों श्रद्धालुओं की यात्रा दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होते हुए ग्लेशियरों और कठिन चढ़ाई से होती हुई निकलती है. तमाम कठिनाइयों को पार कर भक्त बाबा श्रीखंड महादेव के दर्शन पाते हैं. लेकिन इस साल मार्ग की असुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.
प्रशासन द्वारा यात्रा स्थगित करने के निर्णय को लेने से पहले विशेषज्ञों की संयुक्त निरीक्षण टीम की एक रिपोर्ट पर गौर किया गया. जिसमें भीमद्वारी से पार्वती बाग तक के मौजूदा रास्ते के साथ ही प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते को असुरक्षित बताया गया है. पूरे क्षेत्र में भूस्खलन से लेकर चट्टानों के गिरने और फ्लैश फ्लड जैसे कई अन्य कारणों से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार आपात स्थिति में राहत व बचाव अभियान चलाना भी बहुत कठिन होगा.
ध्यान दें लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. इस यात्रा की आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ी मान्यता है. इस स्थान को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना गया है. 'पंच कैलाशों' में से एक इस स्थान पर प्राकृतिक शिवलिंग स्थिति है. यहां पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर के करीब पैदल यात्रा करनी पड़ती है. इस यात्रा में 15 साल से कम आयु के लोगों को शामिल नहीं करने का नियम है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)