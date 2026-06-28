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Shrikhand Mahadev Yatra 2026: देश की चुनौतीपूर्ण श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक, क्या बन रहा रास्ते का रोड़ा?

करीब 18,570 फीट की ऊंचाई वाली देश की सबसे कठिन श्रीखंड महादेव यात्रा पर हर साल देशभर से हजारों श्रद्धालु निकलते हैं. दुर्गम पहाड़ी रास्तों, ग्लेशियरों और कठिन चढ़ाई वाली इस यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन क्यों? आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:16 PM IST
Shrikhand Mahadev Yatra 2026: देश की चुनौतीपूर्ण श्रीखंड महादेव यात्रा पर रोक, क्या बन रहा रास्ते का रोड़ा?
Image Credit: Shrikhand Mahadev Yatra 2026

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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