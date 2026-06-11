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'भिक्षा यात्रा' पर स्वामी दीपांकर, यात्रा का संदेश... एकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि यह एक जरूरत

स्वामी दीपांकर 'भिक्षा यात्रा' पर हैं. इस यात्रा का संदेश है कि 'कोई भी समाज तब तक सही मायने में विकास नहीं कर सकता जब तक व भीतर से बंटा हो. इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों से भिक्षा लिया जा रहा है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 11, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:56 PM IST
'भिक्षा यात्रा' पर स्वामी दीपांकर, यात्रा का संदेश... एकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि यह एक जरूरत
Image Credit: Swami Dipankar

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