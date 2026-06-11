'भिक्षा यात्रा' पर स्वामी दीपांकर, यात्रा का संदेश... एकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि यह एक जरूरत

आज के समय में जब सामाजिक सद्भाव जैसी बातें केवल एसी कमरों और राजनीतिक बहसों का ही हिस्सा बनकर रह गई है, तब इससे हटकर यात्रा का रास्ता चुनना और कस्बों व छोटे बड़े शहरों में जाना, हर वर्ग के लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है. इसी तरह स्वामी दीपांकर 1,200 से भी अधिक दिनों से अपनी 'भिक्षा यात्रा' के जरिए देश भ्रमण पर हैं. इस भिक्षा यात्रा का यही संदेश है कि 'कोई भी समाज तब तक सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वह अंदर से बंटा हो.