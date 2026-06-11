'भिक्षा यात्रा' पर स्वामी दीपांकर, यात्रा का संदेश... एकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि यह एक जरूरत

आज के समय में जब सामाजिक सद्भाव जैसी बातें केवल एसी कमरों और राजनीतिक बहसों का ही हिस्सा बनकर रह गई है, तब इससे हटकर यात्रा का रास्ता चुनना और कस्बों व छोटे बड़े शहरों में जाना, हर वर्ग के लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है. इसी तरह स्वामी दीपांकर 1,200 से भी अधिक दिनों से अपनी 'भिक्षा यात्रा' के जरिए देश भ्रमण पर हैं. इस भिक्षा यात्रा का यही संदेश है कि 'कोई भी समाज तब तक सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वह अंदर से बंटा हो.
इस यात्रा के जरिए स्वामी दीपांकर लोगों से जुड़ पा रहे हैं और गांव से लेकर कस्बा व शहर-शहर जा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान समाज के हर पृष्ठभूमि के लोगों से मुलाकात की. इस यात्रा के जरिए उन्होंने उनकी चिंताओं को साझा कर उन्हें प्रेरित किया कि जो विभाजन विरासत में मिली है उससे ऊपर उठना चाहिए.
एकता केवल आदर्श नहीं है
इस यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्गों से भिक्षा स्वीकारा जा रहा है. इसके जरिए ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि गरिमा, सम्मान और अपनापन जाति के आधार पर कभी भी तय नहीं करना चाहिए. भिक्षा यात्रा बताती है कि हर बातचीत समझदारी का मौका बनाती है और हर मुलाकात यह याद दिलाती है कि एकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि यह एक जरूरत है.
सद्भाव और समावेश की चर्चा
इस यात्रा की विशेष बात वह बदलाव है जो यह जमीनी स्तर पर ला रही और उन सामाजिक पूर्वाग्रहों पर अब युवाओं द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं जिन्हें कभी बिना सोचे-समझे ही मान लिया जाता था. परिवारों में नए तरीकों से सद्भाव और समावेश के बारे में अब चर्चा होने लगी है. ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि आपसी सम्मान, विरासत में मिले विभाजनों से कहीं अधिक ताकतवर है.
धैर्य, लगन व बदलाव
ऐसे बदलावों के लिए धैर्य, लगन व बदलाव की संभावना में विश्वास रखना पड़ता है. 1,200 से अधिक दिनों से यात्रा पर निकले स्वामी दीपांकर एकजुट और सौहार्दपूर्ण समाज के विजन के लिए समर्पित रहे हैं. यह यात्रा इसलिए भी अलग है क्योंकि यह दिखावे से हटकर सेवा पर आधारित है जिसका मकसद सामाजिक जागृति लाना है.