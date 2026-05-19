आखिर क्लॉक वाइज ही क्यों की जाती है मंदिर की परिक्रमा, जानें सही वजह और महत्व

Mandir Parikrama: सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग जब मंदिर जाते हैं तो दर्शन के साथ-साथ उसकी परिक्रमा भी करते हैं. शास्त्रों में मंदिर की परिक्रमा से जुड़े खास नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. मान्यता है कि मंदिर में देवी-देवताओं के दर्शन के साथ-साथ उसकी परिक्रमा का भी विशेष महत्व और लाभ होता है. कहा जात है कि मंदिर की परिक्रमा करने से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है. मंदिर की परिक्रमा को लेकर अक्सर लोग असमंजस में रहते हैं कि आखिर यह क्लॉक वाइज ही मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है. आइए जानते हैं मंदिर की परिक्रमा से जुड़े खास नियम और सावधानियां.

क्लॉक वाइज क्यों की जाती है मंदिर की परिक्रमा?

धार्मिक परंपरा के अनुसार, किसी भी मांगलिक कार्यों में देवी-देवताओं के साथ-साथ मंदिर की परिक्रमा हमेशा क्लॉक वाइज यानी घड़ी की सूई की दिशा में की जाती है. मान्यता है इस प्रकार से मंदिर की परिक्रमा करने पर मन-मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही वजह है कि मंदिर की परिक्रमा हमेशा क्लॉक वाइज की जाती है.

एंटी क्लॉक वाइज परिक्रमा करने से क्या होगा

हिंदू धर्म में परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है. मान्यता है कि मंदिर या देवी-देवताओं की परिक्रमा करने से मानसिक शांति के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है. जबकि, अगर कोई व्यक्ति एंटी क्लॉक वाइज मंदिर की परिक्रमा करता है, तो उर्जा आपस में टकरा जाती है, जिसकी वजह से परिक्रमा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता. पुराणों में भी मंदिर की परिक्रमा से जुड़े खास नियम और महत्व बताए गए हैं.

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मंदिर की परिक्रमा से जुड़े नियम

अग्नि और वाराह पुराण के अनुसार, मंदिर की परिक्रमा हमेशा धीमी गति से और शांत मन से करना चाहिए. मान्यतानुसार, प्रदक्षिणा के दौरान गति को तेज नहीं करना चाहिए.

शास्त्रों के अनुसार, मंदिर की परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा करते वक्त पैर को घिसटकर चलने से बचना चाहिए.

मंदिर की परिक्रमा करने के दौरान किसी के बारे में मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए. इसके अलावा इस दौरान किसी से विवाद नहीं करना चाहिए. दरअसल, ऐसा करने से परिक्रमा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता.

परिक्रमा से जुड़ा एक नियम यह भी है कि इसे नहाकर और साफ-सुथरे वस्त्र पहनकर और नंगे पांव ही करना चाहिए.

परिक्रमा के दौरान दोनों हाथों को आपस में जोड़कर हृदय के पास रखना चाहिए. इस दौरान हाथों को को खुला नहीं रखना चाहिए.

शास्त्रों के अनुसार, मंदिर की परिक्रमा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए.

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किस देवी या देवता की कितनी बार परिक्रमा है जरूरी?

शास्त्रों के अनुसार, सूर्य देव की परिक्रमा 7 बार करनी चाहिए.

मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की एक बार परिक्रमा करनी चाहिए.

भगवान गणेश की 3 बार परिक्रमा करना जरूरी माना गया है.

शिवालय में स्थापित शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त जलधरी को लांघना नहीं चाहिए. जलधरी तक परिक्रमा कर वापस लौट जाना चाहिए.

भगवान विष्णु की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए.

हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा करने का विधान है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)