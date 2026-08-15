/तुलसी में इस दिन बांध दें लाल कलावा, खिंची चली आएंगी मां लक्ष्मी! जानिए बांधने का सही तरीका और मंत्र

अपने देश में तुलसी को कोई मामूली पौधा नहीं माना जाता, लोग इसे मां की तरह पूजते हैं. घर के आंगन या बालकनी में लगी तुलसी घर की सुंदरता तो बढ़ाती ही है, साथ ही सुख-शांति भी लाती है.
हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग और पंडित-पुरोहित हमेशा कहते हैं कि तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्यारी हैं. इसी वजह से विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है.
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग तुलसी के तने पर लाल रंग का कलावा या धागा बांधते हैं. यह सिर्फ देखी-देखी की जाने वाली बात नहीं है, इसके पीछे काफी पुरानी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं.
अपने समाज में लाल रंग को शुभ, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना जाता है. तुलसी का नाता सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी पर कलावा बांधना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है.
लोक-मान्यताओं की मानें तो तुलसी के पौधे में लाल धागा बांधने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है. इससे परिवार के लोगों के बीच आपसी प्यार बढ़ता है और कलेश दूर होता है.
कई लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में पैसों की तंगी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.
अगर आप तुलसी जी पर कलावा बांधने की सोच रहे हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे बढ़िया रहेगा. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है, जिन्हें तुलसी सबसे ज्यादा प्रिय हैं.
वहीं शुक्रवार का दिन धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी का होता है. इसके अलावा एकादशी, दिवाली या किसी बड़े धार्मिक त्यौहार पर भी आप यह काम कर सकते हैं. इन दिनों में सुबह नहा-धोकर तुलसी जी के पास जाएं, उनकी पूजा करें और फिर कलावा अर्पित करें.
तुलसी के पौधे में कलावा बांधते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो तुलसी के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें.
खुद स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनें और तुलसी जी के सामने घी का दीया जलाएं. इसके बाद लोटे से थोड़ा जल चढ़ाएं. अब कलावे को तुलसी के तने पर बहुत हल्के हाथों से लपेटकर बांध दें.
ध्यान रहे कि धागा बहुत कसकर न बांधें, नहीं तो तने पर दबाव पड़ेगा और पौधा सूख सकता है. आखिर में पौधा भी एक जीव है, इसलिए उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है.
धागा बांधते समय अपना मन शांत रखें और मन ही मन भगवान विष्णु और तुलसी माता को याद करते रहें. इस समय आप 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप भी कर सकते हैं.
इससे मन को शांति मिलती है और पूजा का फल भी पूरा मिलता है. अगर आप नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ यह छोटा सा काम करते हैं, तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है.
तुलसी जी की रोज सुबह-शाम पूजा करने और शाम को दीया जलाने से घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं. सुबह-सुबह तुलसी के दर्शन करने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है और घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है.
गुरुवार या शुक्रवार के दिन नियम से तुलसी में कलावा बांधने से ग्रह-नक्षत्रों के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं. यह बहुत ही आसान और छोटा उपाय है, जिससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां और धार्मिक उपाय लोक-मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी के रूप में लें. किसी भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-विधि या उपाय को करने से पहले अपने पंडित, पुरोहित या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.