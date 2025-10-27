Advertisement
trendingNow12976886
Hindi Newsधर्म

विष्‍णु जी की पत्‍नी लक्ष्‍मी जी, फिर तुलसी जी से विवाह क्‍यों करते हैं श्रीहरि? जानें रोचक वजह

Tulsi Vivah Story in Hindi: हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है. तुलसी का विवाह भगवान विष्‍णु के अवतार शालिग्राम से होता है. जबकि भगवान विष्‍णु की पत्‍नी माता लक्ष्‍मी हैं. जानिए तुलसी विवाह से जुड़ी रोचक कथा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विष्‍णु जी की पत्‍नी लक्ष्‍मी जी, फिर तुलसी जी से विवाह क्‍यों करते हैं श्रीहरि? जानें रोचक वजह

Tulsi Vivah 2025 Date: सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्रीहरि विष्‍णु को तुलसी बेह‍द प्रिय हैं. भगवान विष्‍णु की पूजा तुलसी के भोग के बिना अधूरी है. कार्तिक माह में हर साल तुलसी जी के साथ उनका विवाह रचाया जाता है. देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है और इसी के साथ शुभ-मांगलिक कार्य शुरू होते हैं. हिंदू धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार धन की देवी लक्ष्‍मी, भगवान विष्‍णु की पत्‍नी हैं तो ऐसे में मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि फिर हर साल विष्‍णु जी के शालिग्राम अवतार का विवाह तुलसी जी के साथ क्‍यों होता है? 

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

तुलसी शालिग्राम विवाह की कहानी 

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार, ''जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था. राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी. जब भी जालंधर युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे श्रीहरि उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते. जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी-देवता परेशान हो गए थे. उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी-देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बताई.

तब भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर राक्षस को हराया जा सकता है. इसके लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया. वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी तरह शक्तियां नष्ट हो गई. वह युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दिया. वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए. इससे भगवान विष्‍णु की पत्‍नी देवी लक्ष्‍मी बेहद दुखी हुईं और उन्‍होंने वृंदा से श्राप वापस लेने का आग्रह किया. तब वृंदा ने श्रीहरि को दिया श्राप वापस ले लिया लेकिन स्‍वयं आत्‍मदाह कर लिया. उनके आत्‍मदाह के बाद राख से एक पौधा उगा, जिसे भगवान विष्‍णु ने तुलसी नाम दिया. तुलसी को मां लक्ष्‍मी का ही रूप माना जाता है. 

भगवान विष्‍णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से बेहद प्रसन्‍न हुए और वरदान दिया कि उनके शालिग्राम रूप के साथ तुलसी की पूजा की जाएगी. तभी से हर साल भगवान विष्‍णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह भी रचाया जाता है. 

आर्थिक तंगी होती है दूर 

धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है. ऐसे जातक को खूब धन-समृद्धि और यश प्राप्‍त होता है. यदि विवाह में बाधा आ रही है तो वह भी दूर होती है. इस साल 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है और उसके अगले दिन 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह कराया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: साल 2026 में शनि लुटाएंगे इन 4 राशियों पर पैसा, गिन-गिनकर सारी ख्‍वाहिशें होंगी पूरी, दुश्‍मन भी झुकाएंगे सिर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Tulsi Vivah 2025

Trending news

साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा