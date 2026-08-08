/आखिर वासुकी नाग ही क्यों बने भगवान शिव का हार? जानिए शिव पुराण की ये दुर्लभ कथा

भगवान शिव के रूप को देखकर मन में कई सवाल आते हैं. उनके गले में लिपटा हुआ नाग हर किसी का ध्यान खींचता है. क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के गले में विराजने वाले नाग कौन हैं. उनका नाम वासुकी है.
आखिर वासुकी नाग ही भगवान शिव के गले का हार क्यों बने. शिव पुराण में इसकी एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ कथा मिलती है. आइए इस पौराणिक कथा को आसान भाषा में समझते हैं.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था. इसमें से कई तरह के रत्न और दिव्य चीजें निकली थीं. समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था.
लेकिन उस पर्वत को घुमाने के लिए एक बहुत मजबूत रस्सी की जरूरत थी. उस समय नागराज वासुकी ने खुद को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी. वे मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लिपट गए.
समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ से देवताओं ने और दूसरी तरफ से दानवों ने नागराज वासुकी को पकड़ा. जब मंथन शुरू हुआ, तो पर्वत के घर्षण से बहुत तेज गर्मी पैदा हुई.
इस दौरान समुद्र से हलाहल नाम का जहरीला विष भी निकला. वासुकी नाग ने मंथन का सारा दर्द और विष की भयंकर तपिश को चुपचाप सहन किया. उन्होंने बिना किसी शिकायत के इस महान काम को पूरा होने दिया.
सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस पूरे हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया. विष इतना खतरनाक था कि उससे महादेव का गला नीला पड़ गया.
इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा. उस विष की गर्मी और असर बहुत ज्यादा था. वासुकी नाग ने भी मंथन के दौरान उस विष के ताप को अपने शरीर पर झेला था. उनकी इस अगाध भक्ति से महादेव बहुत प्रसन्न हुए.
भगवान शिव ने नागराज वासुकी की भक्ति और उनके त्याग को देखकर उन्हें वरदान देने का मन बनाया. उन्होंने वासुकी को अपने गले में हार की तरह धारण कर लिया.
शिव जी के गले में लिपटने से नागराज वासुकी के शरीर को विष की जलन से शीतलता मिली. वहीं महादेव को भी नागराज के रूप में एक आभूषण मिल गया. इस तरह वासुकी नाग शिव जी के अभिन्न अंग बन गए.
शिव पुराण की यह कथा हमें भक्ति और त्याग का महत्व सिखाती है. जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उनके गले में मौजूद वासुकी नाग को भी नमन करते हैं.
वासुकी नाग यह संदेश देते हैं कि जब कोई बिना किसी स्वार्थ के धर्म के काम में अपना योगदान देता है, तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं. उनका यह रूप हर भक्त को प्रेरणा देता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख शिव पुराण की कथाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे केवल पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के रूप में पढ़ें.