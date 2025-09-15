Vishwakarma Puja Date 17 September 2025: भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार व शिल्पकार माना जाता है. मान्‍यता है कि उन्‍होंने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड बनाने में मदद की थी. साथ ही विश्वकर्मा जी ने ही देवताओं के अस्त्र-शस्त्र, रथ, और नगरों का निर्माण किया है. वे हिंदू पौराणिक कथाओं में निर्माण एवं शिल्पकला के देवता माने गए हैं. रावण की सोने की लंका और भगवान श्रीकृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण भी भगवान विश्‍वकर्मा ने ही किया था. इसलिए इंजीनियर, आर्किटेक्‍ट्स, शिल्‍पकार, औद्योगिक मजदूरों, कारीगरों के लिए विश्‍वकर्मा पूजा का दिन बेहद अहम होता है. वे अपने व्‍यावासियक प्रतिष्‍ठानों, औजारों आदि की पूजा करते हैं.

17 सितंबर को ही विश्‍वकर्मा पूजा क्‍यों?

विश्‍वकर्मा पूजा को विश्‍वकर्मा जयंती भी कहते हैं. मान्‍यता है कि इसी दिन भगवान विश्‍वकर्मा का प्राकट्य हुआ था. जिस दिन सूर्य ग्रह गोचर करके कन्‍या राशि में पहुंचते हैं उसी दिन विश्‍वकर्मा जयंती मनाई जाती है. हर साल 17 सितंबर को ही सूर्य का कन्‍या में गोचर होता है इसलिए विश्‍वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाई जाती है. विश्‍वकर्मा जयंती पूजा की तारीख चंद्रमा की स्थिति के बजाय सूर्य की स्थिति से तय होती है. माना जाता है कि कन्‍या संक्रांति के दिन ही भगवान विश्‍वकर्मा का जन्‍म हुआ था.

विश्‍वकर्मा पूजा 2025 मुहूर्त

साल 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य 17 सितंबर को देर रात 01 बजकर 55 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी. साल 2025 में विश्वकर्मा पूजा के लिए 3 मुहूर्त हैं.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 33 मिनट से सुबह 05 बजकर 20 मिनट तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से दोपहर 03 बजकर 07 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 06 बजकर 24 मिनट से शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

विश्‍वकर्मा पूजा के दिन राहुकाल का साया

विश्वकर्मा पूजा के दिन राहुकाल भी रहेगा. 17 सितंबर को राहुकाल दोपहर 12 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर दोपहर 01 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. राहुकाल के दौरान पूजा-पाठ और शुभ कार्य करने की मनाही होती है.

