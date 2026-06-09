'सुंदरकांड' का करते हैं पाठ, तो जान लें इसका सही अर्थ; मिलेगी बजरंगबली की कृपा

आज भी अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर हनुमान जी की इस स्तुति का नाम 'सुंदरकांड' ही क्यों पड़ा. दरअसल इसके पीछे एक प्रसंग आता है, जो बेहद दिलचस्प है. एक बार हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर निगलने के लिए निकले. इस दौरान देवराज इंद्र की नजर हनुमान जी पर पड़ी, तो उन्हें आभास हो गया कि अगर हनुमान ने ऐसा किया तो, सृष्टि पर अंधेरा छा जाएगा. सूर्य देव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. ऐसे में उन्होंने बजरंगबली की ठुड्डी पर अपने वज्र से वार किया. वज्र के प्रहार से बजरंगबली की ठुड्डी ऊंची हो गई. चूंकि, ठुड्डी को हनु भी कहा जाता है इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा. कहा जाता है कि इस घटना से पहले तक हनुमान जी का नाम 'सुंदर' था.