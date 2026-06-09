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'सुंदरकांड' का करते हैं पाठ, तो जान लें इसका सही अर्थ; मिलेगी बजरंगबली की कृपा

Meaning of Sundarkand: सुंदरकांड का पाठ अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि इसका नाम 'सुंदरकांड' ही क्यों पड़ा. जानिए, सुंदरकांड नाम के पीछे क्या वजह है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:21 PM IST
'सुंदरकांड' का करते हैं पाठ, तो जान लें इसका सही अर्थ; मिलेगी बजरंगबली की कृपा

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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