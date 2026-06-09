'सुंदरकांड' का करते हैं पाठ, तो जान लें इसका सही अर्थ; मिलेगी बजरंगबली की कृपा

Meaning of Sundarkand: हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ बेहद कल्याणकारी है. कहा जाता है कि इसका पाठ करने से जीवन की तमाम मुश्किलों का हल अपने आप निकलता है. सुंदरकांड 58 चौपाई, 60 दोहे से युक्त हैं, जिनमें हनुमान जी की महिमा का बखान किया गया है. कहा जाता है कि सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है.
इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ कुंडली के मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए भी कारगर है. यही वजह है कि लोग दैनिक जीवन में सुंदरकांड का पाठ करते हैं. सुंदरकांड का पाठ करने से पहले उसके नाम के वास्तविक अर्थ के बारे में जान लेना प्रत्येक हनुमान भक्त के लिए जरूरी हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अर्थ समझे पाठ का उचित लाभ नहीं मिलता.
आज भी अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर हनुमान जी की इस स्तुति का नाम 'सुंदरकांड' ही क्यों पड़ा. दरअसल इसके पीछे एक प्रसंग आता है, जो बेहद दिलचस्प है. एक बार हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर निगलने के लिए निकले. इस दौरान देवराज इंद्र की नजर हनुमान जी पर पड़ी, तो उन्हें आभास हो गया कि अगर हनुमान ने ऐसा किया तो, सृष्टि पर अंधेरा छा जाएगा. सूर्य देव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. ऐसे में उन्होंने बजरंगबली की ठुड्डी पर अपने वज्र से वार किया. वज्र के प्रहार से बजरंगबली की ठुड्डी ऊंची हो गई. चूंकि, ठुड्डी को हनु भी कहा जाता है इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा. कहा जाता है कि इस घटना से पहले तक हनुमान जी का नाम 'सुंदर' था.
हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए सुंदरकांड पाठ के नियम का पालन करना हर भक्त के लिए जरूरी है. सुंदरकांड का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार को करने से इसका विशेष लाभ मिलता है. मंगलवार को लाल वस्त्र पहनकर इसी रंग के आसन पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें. इसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करें.
पाठ को एक स्वर में करना लाभकारी माना गया है. बहुत ऊंची आवाज में पाठ करने से बचना चाहिए. इसके अलावा चौपाई और दोहे का उच्चारण पर ध्यान रखना चाहिए. शब्दों के गलत उच्चारण से किया गया पाठ फायदेमंद नहीं होता. पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी की तस्वीर के सामने घी या तिल के तेल का दीया जलाएं. दीये के नीचे कुछ अक्षत रखना जरूरी है. धूप-दीप दिखाकर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं या चाहें तो फल का भी भोग लगा सकते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)