पूजा में कपूर और लौंग क्यों जलाते हैं? जानिए इसके पीछे की असली वजह

हमारे घरों में पूजा या आरती के वक्त कपूर के साथ लौंग जलाने का चलन बहुत पुराना है. बड़े बुजुर्ग हमेशा से ऐसा करने की सलाह देते आए हैं. ये सिर्फ पूजा पाठ से जुड़ी कोई रस्म भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक कारणों के साथ साथ हमारी सेहत से जुड़े वैज्ञानिक फायदे भी छिपे हैं.
कई बार घर में बेवजह तनाव या भारीपन महसूस होने लगता है, जिससे आपस में किचकिच बढ़ने लगती है. धर्म और वास्तु के जानकार बताते हैं कि शाम को कपूर के साथ दो लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाने से नकारात्मकता दूर होती है. इसकी भीनी भीनी महक से घर का माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो जाता है.
कपूर और लौंग को एक साथ जलाने का वैज्ञानिक फायदा भी बहुत बड़ा है. कपूर में बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने के प्राकृतिक गुण होते हैं. जब यह लौंग के साथ जलता है, तो इसका धुआं हवा में फैले हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. इससे घर की हवा साफ होती है और सांस लेने में ताजगी महसूस होती है.
पुरानी मान्यताओं के अनुसार, अगर आपके बनते काम बार बार अटक रहे हों या पैसों की तंगी बनी रहती हो, तो कपूर और लौंग जलाना शुभ माना जाता है. शाम को चांदी या किसी मिट्टी के दीये में कपूर लौंग जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है.
जब कपूर और लौंग जलते हैं, तो उनकी खुशबू दिमाग को तुरंत शांत कर देती है. दिनभर की भागदौड़ के बाद जब यह महक सांसों के जरिए अंदर जाती है, तो दिमागी थकान कम होती है. मन शांत रहने से काम में एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति सही फैसले ले पाता है.
डिस्क्लेमर- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसमें दिए गए उपाय और बातें जनरुचि को ध्यान में रखकर साझा की गई हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या या बदलाव के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.