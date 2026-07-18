/मंदिर में जल चढ़ाने के बाद खाली लोटा घर लाना सही है या गलत? जानें क्या कहता है शिव महापुराण

हम जब भी मंदिर जाते हैं, तो पूजा पाठ के नियमों का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके. अक्सर लोग घर से लोटे में जल भरकर ले जाते हैं और शिवलिंग या भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जल चढ़ाने के बाद आप उस लोटे को घर कैसे लाते हैं.
बहुत से लोग जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा सीधे घर ले आते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करना सही नहीं माना जाता है. आइए आज बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं कि मंदिर से खाली लोटा वापस क्यों नहीं लाना चाहिए और इसके पीछे के नियम क्या हैं.
पौराणिक मान्यताओं और शिव महापुराण के प्रसंगों के अनुसार, मंदिर में पूजा या जलाभिषेक करने के बाद लोटे को पूरी तरह खाली करके घर लाना अनुकूल नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि खाली पात्र वापस लाने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है.
खाली बर्तन एक तरह के सूनेपन या जड़त्व को दर्शाता है, जिसे घर में लाना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता. इसलिए नियम है कि मंदिर से लौटते समय लोटे में थोड़ा जल या कोई पवित्र वस्तु जरूर होनी चाहिए.
शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक, जब आप अपने घर से लोटे में जल भरकर मंदिर जाते हैं, तो वह ज्यादा शुभ माना जाता है. जल चढ़ाने के बाद, लोटे को पूरी तरह खाली करने के बजाय उसमें थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए, या फिर जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो जलाधारी से नीचे गिरने वाले पवित्र जल की कुछ बूंदें अपने लोटे में वापस ले लें.
मान्यता है कि मंदिर से कभी भी खाली हाथ या खाली बर्तन लेकर वापस नहीं लौटना चाहिए. अगर जल न मिल पाए, तो लोटे में पूजा के फूल या पत्तियां रखकर ही घर आएं.
जब आप मंदिर से लोटे में थोड़ा सा चरणामृत या पवित्र जल लेकर घर वापस आते हैं, तो उसका एक खास उपयोग बताया गया है. इस जल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और घर के सभी कोनों जैसे रसोई, कमरों और सीढ़ियों के पास छिड़कना चाहिए.
मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और आपसी तालमेल बढ़ता है. यदि आपकी कोई दुकान या ऑफिस है, तो वहां भी इस जल का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनता है.
सकारात्मक मानसिकता का प्रतीक: खाली लोटा न लाने का नियम हमें मानसिक रूप से यह सिखाता है कि हम ईश्वर के द्वार से कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आशीर्वाद लेकर लौट रहे हैं. ये विचार मन में संतुष्टि और उत्साह का भाव भरता है.
घर में पवित्रता का संचार: मंदिर से पवित्र जल या फूल लाने और उसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों में एक सात्विक और अनुशासित वातावरण बनता है. यह छोटी सी आदत रोजाना घर में एक नई शुरुआत का अहसास कराती है.
पात्र का सही रख रखाव: पूजा के बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए. मंदिर से लौटने के बाद लोटे को धोकर सही स्थान पर रखना आपके व्यवस्थित जीवन और स्पष्ट दिनचर्या को दर्शाता है.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, लोक-रीति और पौराणिक कथाओं के सामान्य नियमों पर आधारित है. इन नियमों या उपायों का कोई वैज्ञानिक या सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है. इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या विशेषज्ञ सलाह का विकल्प न माना जाए. पाठक अपने विवेक और व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर इन जानकारियों का उपयोग कर सकते हैं.