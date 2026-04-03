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महाकाल की भस्म आरती देखना महिलाओं के लिए क्यों वर्जित? इसके पीछे का रहस्य चौंका देगा

Mahakal Bhasm Aarti: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती को महिलाओं को देखने की अनुमति नहीं है. इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं जिसके अनुसार इसमें महिलाओं को शामिल होना वर्जित माना गया है. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:48 AM IST
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Mahakal Bhasm Aarti
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Bhasma Aarti of Mahakal in Ujjain: सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल विराजमान हैं. वैसे तो हर दिन इस मंदिर में भी विधि-विधान से पूजा-उपासना की जाती है. लेकिन यहां होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है. हर दिन महाकाल की आरती 6 बार की जाती है. वैसे तो महाकाल की भस्म आरती को देखने के लिए विश्व के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं लेकिन क्या आप जानते हां कि महाकाल बाबा की भस्म आरती में शामिल होना या देखना महिलाओं के लिए वर्जित है. आइए इसके पीछे के रहस्य को जानें.

महाकाल की भस्म आरती के बारे में
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त की जाती है जिसमें शामिल होने या जिसे देखने से अकाल मृत्यु का भय से दूर होता है और जीवन से सभी नकारात्मकता का नाश होता है. भस्म आरती करने के पीछे का कारण है कि प्राचीन समय में महादेव ने एक राक्षस अंत किया जिसका नाम दूषण था. तब महाकाल बाबा ने राक्षस की भस्म से शृंगार किया और तब से यह परंपरा बन गई आज इसे भस्म आरती के रूप में जाना जाता है.

महाकाल की भस्म आरती महिलाएं क्यों नहीं देख सकती हैं?
धार्मिक मान्यताएं है कि भगवान महाकाल को ब्रह्म मुहूर्त में विधि-विधान से स्नान कराया जाता है और फिर भस्म आरती की जाती है. इस पूरी विधि में महाकाल के वस्त्र और आभूषण उतारे जाते हैं यानी बाबा महाकाल पूर्ण निर्वस्त्र होते हैं. ऐसे में यह एक नियम बन गया कि भस्म आरती में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती है. वहीं एक और धार्मिक मान्यता है कि भस्म आरती में महाकाल उग्र और शक्तिशाली रूप में होते हैं.ज जिसे महिलाओं को नहीं देखना चाहिए.

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भस्म आरती के नियम क्या हैं?
महाकाल की भस्म आरती में ड्रेस कोड अनिवार्य है. बिना सिली हुई धोती पहनी जाती है.
भस्म आरती के समय महिलाओं का घूंघट करना या सिर झुकाकर आंख बंद करना आनिवार्य है.
भस्म आरती के दर्शन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग करने का नियम है.
भस्म आरती के शुरू होने के बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद होता है.
मोबाइल फोन, कैमरा, चमड़ा के सामान मंदिर में ले जाना वर्जित है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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