Work From Home में अटक गई है ग्रोथ? वास्तु के इन छोटे बदलावों से चमक सकती है आपकी किस्मत

Vastu For Work From Home: वर्क फ्रॉम होम अब सिर्फ मजबूरी नहीं रहा. बहुत से लोगों के लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लोग घर से घंटों काम करते हैं. मीटिंग करते हैं. टारगेट पूरे करते हैं. लेकिन इसके बाद भी कई लोगों को मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता. प्रमोशन रुक जाता है, सैलरी नहीं बढ़ती, काम में मन भी कम लगने लगता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसकी एक वजह घर में बना गलत वर्कस्पेस भी हो सकता है. माना जाता है कि जिस जगह बैठकर इंसान काम करता है. वहां की ऊर्जा उसके काम और सोच दोनों पर असर डालती है.

वास्तु के मुताबिक काम करने की जगह हमेशा साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए. अगर टेबल पर फाइलें बिखरी हों, तार उलझे हों, आसपास गंदगी हो, तो दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है. ऐसे माहौल में इंसान जल्दी थक जाता है. ध्यान भटकने लगता है. इसलिए काम की जगह को रोज साफ रखना जरूरी माना जाता है. टेबल पर जरूरी सामान ही रखें. टूटे या खराब सामान को तुरंत हटा दें. ऐसा करने से सकारात्मक माहौल बना रहता है और काम में फोकस बढ़ता है.

बैठने का तरीका है बहुत जरूरी...

बैठने का तरीका भी बहुत जरूरी माना जाता है. कई लोग बेड पर बैठकर या लेटकर काम करते हैं. वास्तु और हेल्थ एक्सपर्ट दोनों इसे सही नहीं मानते. गलत तरीके से बैठने पर शरीर जल्दी थकता है. पीठ और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है. इसका असर काम की गुणवत्ता पर भी पड़ता है. कोशिश करें कि काम हमेशा टेबल और कुर्सी पर बैठकर करें. पीठ सीधी रखें. स्क्रीन आंखों के सामने होनी चाहिए. इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिमाग भी एक्टिव रहता है.

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प्राकृतिक रोशनी का रखेगा ध्यान

रोशनी और दिशा का भी वास्तु में खास महत्व बताया गया है. बहुत ज्यादा तेज या बहुत कम रोशनी आंखों पर दबाव डालती है. इससे चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है. काम करने की जगह पर प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी मानी जाती है. अगर ऐसा संभव न हो तो हल्की सफेद रोशनी का इस्तेमाल करें. वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके काम करना शुभ माना जाता है. इससे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही जाती है.

काम और आराम की जगह अलग

घर में काम और आराम की जगह अलग होना भी जरूरी माना जाता है. अगर इंसान उसी जगह काम करे जहां वह सोता है. तो दिमाग सही तरीके से काम और आराम को अलग नहीं कर पाता. इससे तनाव बढ़ सकता है. काम करते समय टीवी, मोबाइल नोटिफिकेशन और शोर से दूरी रखना भी जरूरी है. शांत माहौल में काम करने से एकाग्रता बढ़ती है. वास्तु शास्त्र कहता है कि सही दिशा. साफ माहौल और संतुलित व्यवस्था इंसान की तरक्की में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

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