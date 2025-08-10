Gemstone Astro: मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न लकी, धारण करते ही जातक पहुंच जाते हैं फर्श से अर्श तक!
Advertisement
trendingNow12874820
Hindi Newsधर्म

Gemstone Astro: मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न लकी, धारण करते ही जातक पहुंच जाते हैं फर्श से अर्श तक!

Stone for Aries Zodiac Signs: मेष राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है, क्या उन्हें हीरा धारण करना चाहिए? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.  मेष राशि वालों के लिए लकी रत्न कौन सा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

stone for aries zodiac
stone for aries zodiac

Mesh Rashi Ke Liye Lucky Ratna: किसी भी जातक की कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियां उसके जीवन को शुभ अशुभ रूप में प्रभावित जरूर करती हैं. कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की कमजोर और अशुभ स्थिति जातकों के जीवन में परेशानियां लाता है. ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. इसी में से एक उपाय है रत्न धारण कर ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करना ताकि जीवन में संतुलन आ सके. इस कड़ी में आइए जानें कि मेष राशि के जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए. कौन सा रत्न मेष राशि के जातकों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है.

मेष राशि के लोग हीरा धारण कर सकते हैं-
मेष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हीरा धारण करना चाहिए. इस राशि के लिए हीरा एक शुभ रत्न माना गया है. मेष राशि के लोग जब हीरा पहनते हैं को उनकी कुंडली के ज्यादातर दोष खत्म हो जाते हैं. हीरा धारण करने से मेष राशि जातकों को आर्थिक रूप ले मजबूती मिलती है और करियर में सफलता मिलती है.

मंगल की राशि मेष 
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं जो शौर्य, साहस और रक्त के कारक हैं. ऐसे में मेष राशि के जातक अगर ब्लड स्टोन, नीलम, पुखराज के अलावा मणि धारण करें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि जो भी रत्न धारण करें कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख लें और अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें.

मेष वालों के लिए मूंगा रत्न
मेष वालों के लिए मूंगा रत्न अति शुभ होता है. ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि के जातक अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं तो उनके जीवन में धन-संपदा और वैभव की कमी नहीं होती है. जातकों के हर एक रिश्ते सुधरने लगते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है.

किस अंगुली में धारण करें मूंगा
मेष राशि के जातक दाएं हाथ की तर्जनी यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में मूंगा धारण कर सकते हैं. इसके अलावा  कनिष्ठा अंगुली यानी सबसे छोटी उंगली में भी लाल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं. मंगलवार के दिन शुद्धिकरण के बाद मूंगा धारण करें. इससे मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!

और पढ़ें- Vastu Tips: सही दिशा में बना स्वास्तिक खोल सकता है तरक्की के रास्ते, घर में नहीं होगी सुख-शांति की कमी!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

Ratna ShastraMwsh Rashi

Trending news

उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
;