Gemstone Astro: मेष राशि वालों के लिए कौन सा रत्न लकी, धारण करते ही जातक पहुंच जाते हैं फर्श से अर्श तक!

Mesh Rashi Ke Liye Lucky Ratna: किसी भी जातक की कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियां उसके जीवन को शुभ अशुभ रूप में प्रभावित जरूर करती हैं. कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की कमजोर और अशुभ स्थिति जातकों के जीवन में परेशानियां लाता है. ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय जरूर करने चाहिए. इसी में से एक उपाय है रत्न धारण कर ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करना ताकि जीवन में संतुलन आ सके. इस कड़ी में आइए जानें कि मेष राशि के जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए. कौन सा रत्न मेष राशि के जातकों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है.

मेष राशि के लोग हीरा धारण कर सकते हैं-

मेष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हीरा धारण करना चाहिए. इस राशि के लिए हीरा एक शुभ रत्न माना गया है. मेष राशि के लोग जब हीरा पहनते हैं को उनकी कुंडली के ज्यादातर दोष खत्म हो जाते हैं. हीरा धारण करने से मेष राशि जातकों को आर्थिक रूप ले मजबूती मिलती है और करियर में सफलता मिलती है.

मंगल की राशि मेष

मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं जो शौर्य, साहस और रक्त के कारक हैं. ऐसे में मेष राशि के जातक अगर ब्लड स्टोन, नीलम, पुखराज के अलावा मणि धारण करें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि जो भी रत्न धारण करें कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख लें और अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लें.

मेष वालों के लिए मूंगा रत्न

मेष वालों के लिए मूंगा रत्न अति शुभ होता है. ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि के जातक अगर मूंगा रत्न धारण करते हैं तो उनके जीवन में धन-संपदा और वैभव की कमी नहीं होती है. जातकों के हर एक रिश्ते सुधरने लगते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है.

किस अंगुली में धारण करें मूंगा

मेष राशि के जातक दाएं हाथ की तर्जनी यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में मूंगा धारण कर सकते हैं. इसके अलावा कनिष्ठा अंगुली यानी सबसे छोटी उंगली में भी लाल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं. मंगलवार के दिन शुद्धिकरण के बाद मूंगा धारण करें. इससे मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है.

