Advertisement
trendingNow13133946
Hindi Newsधर्मWife Advice Tips: पत्नी से पूछे बिना कभी न करें ये 1 काम, वरना धन की देवी लक्ष्मी भी मोड़ लेंगी अपना मुंह

Wife Advice Tips: पत्नी से पूछे बिना कभी न करें ये 1 काम, वरना धन की देवी लक्ष्मी भी मोड़ लेंगी अपना मुंह

Wife Advice Tips: सनातन धर्म में पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा गया है. कहा जाता है कि पति-पत्नी को एक-दूसरे को कोई बात नहीं छिपानी चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक काम कौन सा है, जिसके लिए पत्नी की सहमति जरूरी है. आइए जानते हैं कि बिना पत्नी के सलाह के कौन का एक काम नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Wife Advice Tips: पत्नी से पूछे बिना कभी न करें ये 1 काम, वरना धन की देवी लक्ष्मी भी मोड़ लेंगी अपना मुंह

Wife Advice Tips: सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी का स्थान दिया गया है. इसका अर्थ है पति के जीवन का आधा हिस्सा. शास्त्रों के अनुसार, पति और पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका आपसी सामंजस्य न सिर्फ परिवार को सुख देता है बल्कि घर की आर्थिक समृद्धि का आधार भी बनता है. अक्सर कहा जाता है कि पति-पत्नी को एक-दूसरे से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए. लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की एक कथा के अनुसार, एक काम ऐसा है जिसे करने से पहले पति को अपनी पत्नी की सहमति लेना जरूरी है, वरना धन की हानि और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पत्नी से पूछे बिना कौन सा एक काम नहीं करना चाहिए.

दान से पहले पत्नी की अनुमति क्यों है जरूरी?

हिंदू धर्म शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. लेकिन पति-धर्म के अनुसार, दान करने से पहले पत्नी की राय लेना बेहद जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि पति के धन और अन्न पर पत्नी का भी बराबर अधिकार होता है. घर की लक्ष्मी (पत्नी) की इच्छा के विरुद्ध किया गया दान पूर्ण फलदायी नहीं होता. इस नियम के पीछे द्वापर युग की एक बेहद रोचक कथा प्रचलित है.

सुदामा की भक्ति और श्रीकृष्ण का प्रेम

भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है. जब दरिद्रता से जूझ रहे सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के बार-बार आग्रह करने पर द्वारका पहुंचे, तो श्रीकृष्ण ने नंगे पांव दौड़कर अपने मित्र का स्वागत किया. भगवान ने अपने मित्र को राजसी ठाट-बाट और नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त किया. इसी मिलन के दौरान भगवान ने सुदामा से पूछा, "मित्र! भाभी ने मेरे लिए उपहार में क्या भेजा है?" संकोचवश सुदामा चावल की वह छोटी सी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन अंतर्यामी प्रभु ने वह पोटली छीन ली.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चीर-हरण के समय क्यों नहीं खत्म हुई द्रौपदी की साड़ी? ये 3 कारण जानकर दंग रह जाएंगे आप!

जब माता रुक्मिणी ने रोका भगवान का हाथ

कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति दे दी. दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा के नाम कर दिया. लेकिन जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया. माता रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए प्रभु से कहा, "स्वामी! अगर आप तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ धाम भी दे देंगे, तो हम सब कहां रहेंगे? भक्त को सब कुछ देना श्रेष्ठ है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है." प्रभु श्रीकृष्ण माता रुक्मिणी की बात समझ गए. उन्होंने तब मुस्कुराते हुए एक मर्यादा स्थापित की कि "आज से कोई भी पति अपनी पत्नी से परामर्श किए बिना दान नहीं करेगा." कहते हैं कि तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बिना पत्नी के सलाह के दान नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

wife advice tips

Trending news

शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप