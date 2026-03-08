Wife Advice Tips: पत्नी से पूछे बिना कभी न करें ये 1 काम, वरना धन की देवी लक्ष्मी भी मोड़ लेंगी अपना मुंह

Wife Advice Tips: सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी का स्थान दिया गया है. इसका अर्थ है पति के जीवन का आधा हिस्सा. शास्त्रों के अनुसार, पति और पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका आपसी सामंजस्य न सिर्फ परिवार को सुख देता है बल्कि घर की आर्थिक समृद्धि का आधार भी बनता है. अक्सर कहा जाता है कि पति-पत्नी को एक-दूसरे से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए. लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की एक कथा के अनुसार, एक काम ऐसा है जिसे करने से पहले पति को अपनी पत्नी की सहमति लेना जरूरी है, वरना धन की हानि और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि पत्नी से पूछे बिना कौन सा एक काम नहीं करना चाहिए.

दान से पहले पत्नी की अनुमति क्यों है जरूरी?

हिंदू धर्म शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है. लेकिन पति-धर्म के अनुसार, दान करने से पहले पत्नी की राय लेना बेहद जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि पति के धन और अन्न पर पत्नी का भी बराबर अधिकार होता है. घर की लक्ष्मी (पत्नी) की इच्छा के विरुद्ध किया गया दान पूर्ण फलदायी नहीं होता. इस नियम के पीछे द्वापर युग की एक बेहद रोचक कथा प्रचलित है.

सुदामा की भक्ति और श्रीकृष्ण का प्रेम

भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है. जब दरिद्रता से जूझ रहे सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के बार-बार आग्रह करने पर द्वारका पहुंचे, तो श्रीकृष्ण ने नंगे पांव दौड़कर अपने मित्र का स्वागत किया. भगवान ने अपने मित्र को राजसी ठाट-बाट और नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त किया. इसी मिलन के दौरान भगवान ने सुदामा से पूछा, "मित्र! भाभी ने मेरे लिए उपहार में क्या भेजा है?" संकोचवश सुदामा चावल की वह छोटी सी पोटली छिपा रहे थे, लेकिन अंतर्यामी प्रभु ने वह पोटली छीन ली.

जब माता रुक्मिणी ने रोका भगवान का हाथ

कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने जैसे ही पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति दे दी. दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा के नाम कर दिया. लेकिन जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया. माता रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए प्रभु से कहा, "स्वामी! अगर आप तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ धाम भी दे देंगे, तो हम सब कहां रहेंगे? भक्त को सब कुछ देना श्रेष्ठ है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है." प्रभु श्रीकृष्ण माता रुक्मिणी की बात समझ गए. उन्होंने तब मुस्कुराते हुए एक मर्यादा स्थापित की कि "आज से कोई भी पति अपनी पत्नी से परामर्श किए बिना दान नहीं करेगा." कहते हैं कि तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बिना पत्नी के सलाह के दान नहीं करना चाहिए.

