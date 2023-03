देश में यहां बन रहा है राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर, अमेरिका के दिग्गज बिजनेसमैन ने दिया करोड़ों का दान

मंदिर के बारे में जानिए

मायापुर में बना रहा ये वैदिक मंदिर परिसर 18 लाख वर्ग मीटर में फैला है. ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है. कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर 16 लाख वर्ग मीटर में है. मायापुर में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर साल 2024 में बनकर तैयार होगा. इस मंदिर का निर्माण 2009 से हो रहा है, यानि पिछले 14 साल से ये मंदिर बन रहा है.

मंदिर में 1 लाख लोग आराम से घूम सकते हैं. मंदिर की लागत करीब 1 हजार करोड़ रुपये आएगी. मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर और चौड़ाई 65032 वर्ग मीटर है. भगवान कृष्ण को समर्पित ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहेगा, जो साल भर आयोजित होने वाले अनुष्ठानों और कीर्तन में भाग ले सकते हैं.

The Temple of the Vedic Planetarium in Sridham Mayapur, W.B. will be the largest Vedic Temple in the World in modern history.

The Temple is named as such because within its main dome- it will house a 3-dimensional, moving model of the Universe according to the Vedic scriptures. pic.twitter.com/4hLMVw0gI2

