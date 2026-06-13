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दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है और उसके पास कितना खजाना है?

World richest hindu temple: केरल का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी अटूट आस्था, वास्तुकला और तहखानों में छिपे अरबों के रहस्यमयी खजाने के कारण दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 13, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:56 PM IST
दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है और उसके पास कितना खजाना है?

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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