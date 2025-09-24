दुनिया का अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है इस मंदिर का रहस्य
दुनिया का अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है इस मंदिर का रहस्य

Siddha Peeth Kale Ram Temple: देश-दुनिया में हनुमान जी के कई मंदिर मौजूद हैं. लेकिन, एक सिद्धपीठ ऐसा है जहां हनुमान जी मां दुर्गा के रूप के तौर पर पूजे जाते हैं. नवरात्रि में भक्तों की भीड़ उमड़ती है.

 

Sep 24, 2025
दुनिया का अजूबा सिद्ध पीठ जहां देवी मां के रूप में पूजे जाते हैं हनुमान जी, अद्भुत है इस मंदिर का रहस्य

Siddha Peeth Kale Ram Temple: हनुमान जी हिंदू धर्म में ऐसे देवता माने जाते हैं जो अपने भक्तों को बल, बुद्धि और साहस प्रदान करते हैं. वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इसी कारण पारंपरिक मान्यता के अनुसार स्त्रियों को उनसे दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि, कई महिलाएं उन्हें पिता और रक्षक के रूप में मानकर पूजती भी हैं. स्वयं हनुमान जी अपने हृदय में माता सीता को स्थापित किए हुए हैं और उनका आदर-पूजन करते हैं. रोचक बात यह है कि जहां प्रचलित मान्यता के अनुसार हनुमान जी को स्त्रियों से दूर रखा जाता है, वहीं अयोध्या नगरी में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां उन्हें देवी स्वरूप में पूजा जाता है. यह मंदिर उनकी अद्भुत शक्तियों और बहुमुखी स्वरूप का प्रतीक है. यहां भक्त हनुमान जी को सिर्फ वीर पुरुष ही नहीं, बल्कि मां के रूप में पूजकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. सरयू नदी के किनारे स्थित इस सिद्धपीठ को कालेराम मंदिर के नाम से जाना जाता है. आइए अब इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जानते हैं. 

मंदिर से जुड़ी मान्यता और विशेषताएं

इस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी की लगभग 2000 साल पुरानी प्रतिमा स्थापित है. यहां उन्हें स्त्री स्वरूप में सजाया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है और देवी की तरह उनका श्रृंगार होता है. भक्त उन्हें मां मानकर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी. मान्यता है कि लंका विजय के बाद माता सीता ने हनुमान जी को “सिंहनी रूप” का आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आने वाले समय में कुछ स्थानों पर लोग उन्हें देवी रूप में पूजेंगे. इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप अयोध्या के इस मंदिर में हनुमान जी “देवी हनुमान” के रूप में विराजमान हैं. भक्तों का विश्वास है कि इस रूप में वे माता दुर्गा की भांति अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें शक्ति व वरदान प्रदान करते हैं. नवरात्रि और विशेष अवसरों पर यहां विशेष रूप से भारी भीड़ उमड़ती है.

देवी रूप की पौराणिक कथा

इस मंदिर की मान्यता अहिरावण वध की कथा से भी जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर देवी को बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी. उस समय हनुमान जी ने देवी का रूप धारण कर अहिरावण का वध किया. कहा जाता है कि उन्होंने अपने बाएं पैर से अहिरावण को कुचलकर उसका अंत किया. तभी से यह मान्यता है कि पाताल विजय के दौरान हनुमान जी ने देवी रूप धारण किया था और उसी स्वरूप की आराधना इस मंदिर में होती है.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में महालक्ष्मी राजयोग का दुर्लभ संयोग, इन 3 राशि वालों की पलटेगी किस्मत, होगा अचानक लाभ

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

