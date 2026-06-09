/नाचते हुए या लेटे हुए... गणेश जी के इन 4 रूपों की पूजा से जीवन की अनेक मनोकामनाएं होंगी पूरी, आनंद में कटेंगे दिन!

Ganesh Ji Ki Puja: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की उपासना जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं उनके जीवन से बप्पा सभी दुखों का नाश करते हैं. भक्ति मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं. हालांकि अपनी मनोकामना के अनुसार अगर उनके अलग-अलग रूपों की पूजा करें तो गणेश जी कृपा जल्दी ही प्राप्त हो सकती है.
गणेश जी के विभिन्न स्वरुप का वर्णन मिलता है, ऐसे में अगर गणेश जी की उसी स्वरूप की पूजा करें जिससे संबंधित मनोकामना है तो शीघ्र फल प्राप्ति हो सकती है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें.
बाल गणेश की पूजा
संतान सुख के लिए बाल गणेश की पूजा करें और ऐसी जगह पर बाल गणेश ती फोटो को लगाएं जहां आपकी नजर जाती हो. बाल गणेश जी की नियमित पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है. बुद्धिमान और स्वस्थ्य संतान पाने का आशीर्वाद मिलता है.
नाचते हुए गणेश जी की पूजा
बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए गणेश जी की नृत्यमुद्रा वाली प्रतिमा की पूजा करें. छात्रों को गणेश जी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए. इससे उन्हें बड़ी-बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं.
लेटे हुए गणेशजी की पूजा
लेटे हुए गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख बरसता है और जीवन में आनंद बना रहता है. ऐसे में लेटे हुए गणेश जी की पूजा कर शुभ फलों की प्राप्ति, सुख और शांति का वरदान पा सकते हैं.
सिंदूरी लाल रंग के गणेश जी की पूजा
भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और जो भी कोई काम शुरू करने वाले है और चाहते हैं कि उसमें कोई भी विघ्न बाधा न आए तो गणेश जी के सिंदूरी लाल रंग रूप की पूजा करनी चाहिए.
गणेश जी की प्रतिमा को लेकर नियम
भगवान गणेश मंदिर और घर में स्थापित करने का भी तय नियम है. मंदिर में दक्षिणामुखी गणेश जी की स्थापना करना अति शुभ माना गया है. गणेश जी के इस रूप को सिद्धिविनायक कहा गया है. वहीं घर में गणेश जी की स्थापना करने का नियम ये है कि वाममुखी महागणपति की स्थापना करना चाहिए, गणेश जी के इस रूप को वक्रतुंड भी कहा जाता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)