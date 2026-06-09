/नाचते हुए या लेटे हुए... गणेश जी के इन 4 रूपों की पूजा से जीवन की अनेक मनोकामनाएं होंगी पूरी, आनंद में कटेंगे दिन!

गणेश जी की प्रतिमा को लेकर नियम

भगवान गणेश मंदिर और घर में स्थापित करने का भी तय नियम है. मंदिर में दक्षिणामुखी गणेश जी की स्थापना करना अति शुभ माना गया है. गणेश जी के इस रूप को सिद्धिविनायक कहा गया है. वहीं घर में गणेश जी की स्थापना करने का नियम ये है कि वाममुखी महागणपति की स्थापना करना चाहिए, गणेश जी के इस रूप को वक्रतुंड भी कहा जाता है.