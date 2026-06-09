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नाचते हुए या लेटे हुए... गणेश जी के इन 4 रूपों की पूजा से जीवन की अनेक मनोकामनाएं होंगी पूरी, आनंद में कटेंगे दिन!

Forms Of Lord Ganesha: गौरीपुत्र गणेश जी हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य हैं. जो भी भक्त श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए जानें गणेश जी के अलग-अलग रूपों की पूजा करने से क्या-क्या लाभ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 09, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:58 AM IST
नाचते हुए या लेटे हुए... गणेश जी के इन 4 रूपों की पूजा से जीवन की अनेक मनोकामनाएं होंगी पूरी, आनंद में कटेंगे दिन!
Image Credit: Ganesh Ji

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