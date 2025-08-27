Wrist Watch Numerology: आप भी पहनते हैं चमड़े की बेल्ट वाली वॉच, जानें यह शुभ या अशुभ, कौन सी घड़ी बदल सकती है भाग्य!

Wrist Watch According To Numerology: समय देखने के लिए हम जरूर घड़ी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी हमारे भाग्य और हमारे समय को सकारात्मक रूप से बदल सकती है. बंद घड़ी तरक्की रोक सकती है और समय से पीछे चल रही घड़ी व्यक्ति को हर मौके पर पीछे की ओर धकेल सकती है. ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कलाई पर जो भी घड़ी बांध रहे हैं वो सही समय दिखाता हो. इस कड़ी में हम जानेंगे कि कलाई वाली घड़ी से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना जरूरी जो हमारे भाग्य को बदलने में हमारी मदद कर सकती हैं. साथ ही जानेंगे कि क्या कलाई पर चमड़े की पट्टे वाली घड़ी पहननी चाहिए?

कभी न पहनें ऐसी घड़ी, माना जाता है अशुभ

अंक ज्योतिष की मानें तो चमड़े की बेल्ट वाली घड़ी या रबड़ की बेल्ट वाली घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए. ऐसी घड़ी समय खराब करती है और पहनने वाले को हर काम का बुरा परिणाम प्राप्त होता है. आसपास नकारात्मकता छाई रहती है और कोई न कोई अशुभ घटना होती रहती है.

हमेशा मेटल चेन वाली घड़ी ही पहनें

कलाई पर घड़ी महिला पहन रही हो या कोई पुरुष पहन रहा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेटल चेन वाली ही घड़ी पहनें. मेटल चेन वाली घड़ी शुभ और सकारात्मकता बनाए रखती है और कभी भी आपके जीवन का समय बर्बाद नहीं होने देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घड़ी पहनने समय ध्यान रखने वाली बात

अगर आप हमेशा अपनी कलाई पर घड़ी पहनना पसंद करते हैं तो आपको एक जरूरी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. वो ये कि जो भी घड़ी पहने उसमें राइट टाइम ही शो करता हो. घड़ी में न तो समय से आगे और न तो समय से पीछे का टाइम होना चाहिए. इससे आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे. अच्छा समय आने लगेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

और पढ़ें- Premanand Maharaj: राधारानी के 28 दिव्य नामों के जाप से मिलती है शक्ति, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया इन्हें‘मंत्रों का महामंत्र’