Advertisement
trendingNow13013817
Hindi Newsधर्म

Pauranik Katha: ऋषि के क्रोध का यमराज को करना पड़ा सामना, छोड़नी पड़ गई थी यमपुरी, जानें सूर्य पुत्र की यह रोचक कथा!

Why was Yamraj cursed Know Full Story: यमराज को कुरु राजवंश में क्यों दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, इसके पीछए की वजह क्या था. आइए यमराज को श्राप मिलने के ये पूरी कथा जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yamraj Ki pauranik katha
Yamraj Ki pauranik katha

Yamraj Ki Pauranik Katha: पौराणिक कथाओं में कई कई बार ऋषि व मुनियों द्वारा श्राप देने की घटना सामने आती है. ऋषियों ने मनुष्यों, राक्षसों और देवी-देवताओं को भी श्राप दिया लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज भी ऋषि श्राप से बच नहीं पाएं. श्राप की एक ऐसी ही एक रोचक कथा आज के इस कड़ी में जानेंगे जिसे सूर्य पुत्र यमराज को झेलनी पड़ी और यमपुरी का त्याग कर पृथ्वी लोग में आना पड़ा.

यमराज की कथा
पौराणिक कथा है कि ऋषि मैत्रेय ने विदुर की शंका का समाधान किया और उन्हें विस्तार पूर्वक बताया कि वे वास्तव में यमराज है जो मांडव्य ऋषि के श्राप के प्रकोप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में दासी-पुत्र के रूप में जन्में. विदुर ने श्राप के बारे में विस्तार से बताने को कहा, तब ऋषि ने बताना शुरू किया. ऋषि मैत्रेय ने बताया कि एक बार कुछ चोरों ने एक राजा के राजकोष से धन चुरा लिया और सिपाहियों से बचकर भागने लगें. सिपाहियों ने चोरों ओर चारों की खोज की. तब चोर स्वयं को बचाने के लिए वन की ओर निकल पड़े और रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ने पर धन को उसी आश्रम में फेंककर भाग निकले. वहीं दूसरी सैनिक चोरों का पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के उसी आश्रम में जा पहुंचे जहां पर चोरों ने चुराया धन फेंका था. जांच करने पर सिपाहियों ने चोरी का धन उसी आश्रम से पाया और ऋषि को ही चोर मान लिया और राजा के सामने उन्हें पकड़कर ले गए. राजा ने सैनिकों की बातों को सुना और उसी आधार पर ऋषि को फांसी की सजा सुनाई. लेकिन सबकुछ इतना सरल नहीं था. आगे हुआ ये कि जब ऋषि को फांसी दी जा रही थी तब ऋषि मंत्र जाप कर रहे थे. ऐसे में हुआ ये कि उन्हें फांसी पर तो लटकाया गया लेकिन उनके प्राण नहीं निकल पाए. इस बारे में जब राजा को जानकारी हुई तो उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और वे उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी. इस पर ऋषि ने कहा कि राजा मैं तुम्हें क्षमा करता हूं लेकिन एक निरपराधी को मृत्यु दंड देने के लिए यमराज को मैं क्षमा नहीं करूंगा. यमराज को अवश्य दंड दूंगा. इसी सोच के साथ ऋषि अपने तपोबल से सीधे यमराज की सभा में गए और यमराज से सटीक प्रश्न किया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मृत्य दंड का कष्ट मुझे क्यों भोगना पड़ गया? यमराज ने ऋषि को उत्तर दिया कि बचपन में एक तितली को आपने कांटा चुभाया था. जिसका पाप आपको भोगना पड़ता है. मांडव्य ऋषि ने इस पर यमराज से कहा कि शास्त्र अनुसार मनुष्य अनजाने में पाप करे तो उसे स्वप्न में दंड देने का नियम हैं लेकिन तुमने शास्त्र विरुद्ध मुझे कष्ट दिया है. इसके बाद क्रोध से तमतमाए मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया. उन्होंने कहा कि यमराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य योनि में एक दासी-पुत्र बनकर जन्म लोगे. अंत में मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि यमराज तुमने उसी श्राप के प्रभाव से कुरु राजवंश में दासी के पुत्र विदुर रूप में जन्म लिया है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Dudh Ke Upay: गुस्सैल ग्रह शांत होकर खोल देंगे उन्नति के रास्ते, कच्चे दूध के ये चमत्कारी उपाय करके तो देखें!

और पढ़ें- Ramayan Katha: एक झटके में रावण भी घास के तिनके की तरह हो जाता राख, जानिए क्या है सीता जी और राजा दशरथ से जुड़ी ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
Banned items in Train
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
road accident
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत