सूर्यदेव की पुत्री का दिव्य धाम, जहां स्नान करने से नहीं होती अकाल मृत्यु, जानें 5 रहस्य

Yamunotri Dham ka Rahasya: यमुनोत्री धाम, हिमालय की गोद में बसा वह पावन स्थल है जो सूर्यपुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन, देवी यमुना को समर्पित है. स्कंद पुराण के अनुसार, यमुना के शीतल जल में डुबकी लगाने मात्र से साधक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. मंदिर की भव्य वास्तुकला, जिसका निर्माण गढ़वाल की रानी द्वारा कराया गया था, आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है. हालांकि यहाँ की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आस-पास की अलौकिक सुंदरता और आध्यात्मिक स्पंदन हर भक्त की थकान को श्रद्धा में बदल देते हैं.

यमुनोत्री धाम के 5 अनसुलझे और रोचक रहस्य

जीवनदायिनी जल की महिमा- यमुनोत्री का जल केवल एक नदी का प्रवाह नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए अमृत के समान है. लोक मान्यताओं के अनुसार, इस जल में स्नान करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि मानसिक क्लेशों से मुक्ति मिलकर जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है.

प्राचीन वास्तुकला- यमुनोत्री मंदिर परिसर में स्थित कई लघु मंदिर अपनी प्राचीनता के लिए जाने जाते हैं. स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, इनका संबंध सतयुग से है. इन मंदिरों की बनावट और भगवान शिव व यमुना जी के अटूट संबंध की कथाएं आज भी जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचती हैं.

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सोने जैसी हिमालय की चमक- प्राचीन लोक कथाओं में इस क्षेत्र को स्वर्णमय हिमालय कहा गया है. मान्यता है कि प्राचीन काल में यहां की चोटियां सोने की तरह चमकती थीं, जिन्हें देवताओं का वास स्थान कहा जाता है. आज भी सूर्य की पहली किरण जब इन बर्फानी चोटियों पर पड़ती है, तो वह दृश्य उस पौराणिक स्वर्ण-काल की याद दिला देता है.

सिद्ध ऋषियों की गुप्त गुफाएं- यमुनोत्री के आस-पास कई ऐसी दुर्गम गुफाएं हैं, जहाँ प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों ने कठोर तपस्या की थी.। इन गुफाओं के भीतर की शांति और वहां से जुड़ी दिव्य अनुभूतियां आज भी योगियों और साधकों के लिए शोध का विषय हैं.

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सूर्य कुंड का चमत्कारिक ताप- यमुनोत्री का सबसे बड़ा आकर्षण सूर्य कुंड है. कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच इस कुंड से खौलता हुआ जल निकलता है. श्रद्धालु इसमें कपड़े में बांधकर चावल और आलू पकाते हैं, जिसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है. साथ ही, तप्त कुंडों के आयुर्वेदिक गुण यात्रियों की 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई की थकान को पल भर में मिटा देते हैं.

यमुनोत्री यात्रा के दौरान इन स्थलों का दर्शन है जरूरी

खरसाली (शीतकालीन प्रवास)- जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मां यमुना की पूजा इसी गांव में होती है. यहां का प्राचीन शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के लिए विख्यात है.

हनुमान चट्टी- हनुमान गंगा और यमुना के संगम पर स्थित यह स्थान शांति का प्रतीक है. यहां भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिए बिना यमुनोत्री की यात्रा अधूरी मानी जाती है.

डोडीताल- ट्रैकिंग के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह झील किसी स्वर्ग से कम नहीं है. इसे भगवान गणेश का जन्मस्थान भी माना जाता है, जो घने जंगलों के बीच स्थित है.

फूल चट्टी और जानकी चट्टी- ये स्थल न केवल विश्राम के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहां से दिखने वाले हिमालय के विहंगम दृश्य और स्थानीय पहाड़ी संस्कृति भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)