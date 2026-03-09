Yantra Tips: हिंदू धर्म में यंत्र पूजा का क्या है महत्व, कैसे करें यंत्रों का चयन, जानें इससे जुड़ी खास बातें

Advertisement
सनातन धर्म के तंत्र शास्त्र में यंत्र को देवताओं का निवास स्थान और ऊर्जा का केंद्र माना गया है. यंत्र सिर्फ रेखाओं या अंकों का समूह नहीं, बल्कि एक शक्ति है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:14 PM IST
Yantra Puja Tips: सनातन धर्म के तंत्र शास्त्र में यंत्र को देवताओं का निवास स्थान और ऊर्जा का केंद्र माना गया है. यंत्र सिर्फ रेखाओं या अंकों का समूह नहीं, बल्कि एक शक्ति है. जिस प्रकार एक धारदार शस्त्र का सही उपयोग सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन असावधानी होने पर चोट पहुंचा सकता है, ठीक उसी प्रकार यंत्रों के चयन और स्थापना में की गई चूक जातक के लिए संकट का कारण बन सकती है. यही वजह है कि शास्त्रों यंत्र पूजा को खास महत्व दिया गया है. देवी-देवताओं से जुड़े यंत्रों को घर में स्थापित करने पर अनेक प्रकार के कष्टों से अपने आप छुटकारा मिल जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में यंत्र पूजा का क्या महत्व है, यंत्रों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे जुड़ी खास सावधानियां कौन-कौन सी हैं.

किस तरह करें यंत्रों का चयन?

शास्त्रों के अनुसार, यंत्र पर अंकित रेखाएं, बिंदु, बीजाक्षर और अंक पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए. अगर अंक अधूरे या अशुद्ध हैं, तो ऐसा यंत्र दोषपूर्ण माना जाता है. पौराणिक काल से ही यंत्रों को सोना, चांदी, तांबा या भोजपत्र पर बनाने का विधान है. धातु पर बने यंत्र न सिर्फ प्रभावशाली होते हैं, बल्कि लंबे समय तक अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं. इन दिनों कागज, प्लास्टिक या शीशे पर छपे हुए यंत्रों का चलन बढ़ा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इनका प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है. कागज या कपड़े पर बनी आकृतियां शीघ्र ही अपनी शक्ति खो देती हैं.

यंत्र निर्माण से जुड़ी सावधानियां

यंत्र में भले ही किसी देवी-देवता की आकृति न दिखे, लेकिन उस पर उकेरे गए बीज मंत्र साक्षात देवता का ही स्वरूप होते हैं. अगर यंत्र शास्त्रों में बताए गए नियम के अनुरूप है, तभी यह प्रभावशाली माना जाता है, नहीं तो सिर्फ एक धातु का टुकरा है. यंत्र का निर्माण और लेखन हमेशा शुभ मुहूर्त (जैसे रवि पुष्य योग, दीपावली या ग्रहण काल) में ही होना चाहिए. यंत्र को स्थापित करने से पहले उसका विधिवत पूजन और प्राण-प्रतिष्ठा जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना यंत्र निष्क्रिय रहते हैं और जातक को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता. वहीं, अगर कोई जातक कीमती धातुओं में यंत्र बनवाने में असमर्थ है, तो वह शुभ मुहूर्त में अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर यंत्र अंकित करवा सकता है.

यह भी पढ़ें: किस्मत का साथ पाने के लिए तरसते हैं इन 4 राशियों के लोग, सूर्य की शत्रुता बढ़ा देती है जीवन में संघर्ष

ना करें यंत्र से जुड़ी ये गलतियां

यंत्र को कभी भी सीधे जमीन या फर्श (टाइल्स) पर अंकित नहीं करना चाहिए, यह दोषपूर्ण और कष्टकारी हो सकता है. अशुद्ध या आधे-अधूरे यंत्रों के प्रयोग से असफलता, मानसिक तनाव या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यंत्र से जुड़ी इन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Yantra Tips

