Yashoda Jayanti 2026 : यशोदा जयंती कब है, 7 फरवरी या 8 फरवरी 2026? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Yashoda Jayanti Kab Hai 2026 : हर साल फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि पर को यशोदा जयंती मनाई जाती है. मान्‍यता है कि इसी दिन मां यशोदा प्रकट हुई थीं. भगवान कृष्‍ण को जन्‍म देने वाला माता-पिता देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंद थे. अपनी संतान को कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी ने कृष्‍ण को यशोदा और नंद जी को सौंप दिया था. तब माता यशोदा ने ही भगवान कृष्‍ण का लालन-पालन किया और उनकी मां कहलाईं. भगवान कृष्‍ण की माता यशोदा के साथ की लीलाएं बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण हैं. जो खूब गाई और सुनाई जाती हैं. मान्‍यता है कि यशोदा जयंती का व्रत करने से संतान सुख मिलता है, घर में समृद्धि और खुशहाली आती है. यह व्रत सूनी गोद भरने वाला है. माताओं को भगवान कृष्‍ण जैसी गुणी संतान मिलती है. इस साल यशोदा जयंती कब है और माता यशोदा की पूजा करने की विधि और शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए.

यशोदा जयंती 2026

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 6 और 7 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 01:18 बजे प्रारंभ होगी और 8 फरवरी 2026 को तड़के सुबह 02:54 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार यशोदा जयंती का व्रत 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

यशोदा जयंती की पूजा विधि

यशोदा जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्‍नान करें. साफ कपड़े पहनें. फिर मां यशोदा का स्‍मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. फिर पूजा की तैयारी करें. लकड़ी की चौकी पर या पूजा घर में ही लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण और मां यशोदा की तस्वीर रखें. फिर यशोदा जी को सिंदूर, रोली और श्री कृष्ण को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत आदि अर्पित करें. मिठाई, फल, तुलसी दल आदि का भोग लगाएं. भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाएं. यशोदा माता और श्रीकृष्‍ण जी की आरती करें. फिर सभी को प्रसाद बांटें. अगले दिन सूर्योदय के बाद स्‍नान-पूजा करके व्रत का पारण करें. यशोदा जयंती के दिन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत लाभ देता है.

प्रेम के आगे झुक जाते हैं भगवान

यशोदा माता को वात्सल्य भाव का प्रतीक माना जाता है. साथ ही यह इसलिए भी अहम है कि मां यशोदा ने भगवान कृष्‍ण का लालन-पालन अपने पुत्र की तरह किया. उन्‍हें प्‍यार किया, दुलार किया, डांटा भी पुचकारा भी. यह उनके भगवान कृष्‍ण के प्रति अथाह प्रेम था, जिसके बदले में भगवान कृष्‍ण हमेशा उनके आगे झुक गए. मां यशोदा का कृष्‍ण के प्रति प्रेम बताता है कि भगवान हमेशा अपने भक्‍त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं.

