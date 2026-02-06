Advertisement
trendingNow13100060
Hindi Newsधर्मYashoda Jayanti 2026 : यशोदा जयंती कब है, 7 फरवरी या 8 फरवरी 2026? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Yashoda Jayanti 2026 : यशोदा जयंती कब है, 7 फरवरी या 8 फरवरी 2026? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Yashoda Jayanti 2026 : भगवान कृष्‍ण का लालन-पालन करने वाली माता यशोदा का प्राकट्य दिवस यानी कि यशोदा जयंती का दिन बहुत खास होता है. माताएं इस दिन व्रत करें और मां यशोदा की पूजा करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashoda Jayanti 2026 : यशोदा जयंती कब है, 7 फरवरी या 8 फरवरी 2026? यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Yashoda Jayanti Kab Hai 2026 : हर साल फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि पर को यशोदा जयंती मनाई जाती है. मान्‍यता है कि इसी दिन मां यशोदा प्रकट हुई थीं. भगवान कृष्‍ण को जन्‍म देने वाला माता-पिता देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंद थे. अपनी संतान को कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी ने कृष्‍ण को यशोदा और नंद जी को सौंप दिया था. तब माता यशोदा ने ही भगवान कृष्‍ण का लालन-पालन किया और उनकी मां कहलाईं. भगवान कृष्‍ण की माता यशोदा के साथ की लीलाएं बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण हैं. जो खूब गाई और सुनाई जाती हैं. मान्‍यता है कि यशोदा जयंती का व्रत करने से संतान सुख मिलता है, घर में समृद्धि और खुशहाली आती है. यह व्रत सूनी गोद भरने वाला है. माताओं को भगवान कृष्‍ण जैसी गुणी संतान मिलती है. इस साल यशोदा जयंती कब है और माता यशोदा की पूजा करने की विधि और शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए. 

यशोदा जयंती 2026

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 6 और 7 फरवरी 2026 की मध्‍यरात्रि 01:18 बजे प्रारंभ होगी और 8 फरवरी 2026 को तड़के सुबह 02:54 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार यशोदा जयंती का व्रत 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

यशोदा जयंती की पूजा विधि 

यशोदा जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्‍नान करें. साफ कपड़े पहनें. फिर मां यशोदा का स्‍मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्‍प लें. फिर पूजा की तैयारी करें. लकड़ी की चौकी पर या पूजा घर में ही लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण और मां यशोदा की तस्वीर रखें. फिर यशोदा जी को सिंदूर, रोली और श्री कृष्ण को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत आदि अर्पित करें. मिठाई, फल, तुलसी दल आदि का भोग लगाएं. भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाएं. यशोदा माता और श्रीकृष्‍ण जी की आरती करें. फिर सभी को प्रसाद बांटें. अगले दिन सूर्योदय के बाद स्‍नान-पूजा करके व्रत का पारण करें. यशोदा जयंती के दिन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत लाभ देता है. 

यह भी पढ़ें : इस हफ्ते 3 बड़े ग्रह-गोचर करेंगे भारी उठापटक, किसे लाभ किसे हानि? पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

प्रेम के आगे झुक जाते हैं भगवान 

यशोदा माता को वात्सल्य भाव का प्रतीक माना जाता है. साथ ही यह इसलिए भी अहम है कि मां यशोदा ने भगवान कृष्‍ण का लालन-पालन अपने पुत्र की तरह किया. उन्‍हें प्‍यार किया, दुलार किया, डांटा भी पुचकारा भी. यह उनके भगवान कृष्‍ण के प्रति अथाह प्रेम था, जिसके बदले में भगवान कृष्‍ण हमेशा उनके आगे झुक गए. मां यशोदा का कृष्‍ण के प्रति प्रेम बताता है कि भगवान हमेशा अपने भक्‍त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: 40 दिन महाभयंकर, मंगल-शनि मचाएंगे उत्‍पात, नरक बन जाएगी इन लोगों की जिंदगी, द्वंद योग कराएगा चौतरफा नुकसान

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Yashoda Jayanti 2026

Trending news

जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: सैल्यूट कीजिए 56 साल की साइंटिस्ट का, -80 डिग्री में पहुंचीं अंटार्कटिका
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: सैल्यूट कीजिए 56 साल की साइंटिस्ट का, -80 डिग्री में पहुंचीं अंटार्कटिका
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?