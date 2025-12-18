Amavasya 2026 List in Hindi : हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. वैसे तो हर साल कुल 12 अमावस्या आती हैं, लेकिन साल 2026 में 13 अमावस्या पड़ेंगी. यहां देखें साल 2026 की सारी अमावस्या तिथियों की लिस्ट.
Amavasya in Year 2026 : साल 2026 शुरू होने वाला है और इसकी पहली अमावस्या माघी अमावस्या होगी. इसके बाद फाल्गुन अमावस्या, चैत्र अमावस्या आएंगी. साल 2026 की एक खास बात यह रहेगी कि इसमें 1 अमावस्या ज्यादा होगी क्योंकि साल 2026 में एक महीना अतिरिक्त पड़ेगा. इसके अलावा कई बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ती है, ऐसे में एक अमावस्या एक दिन स्नान-दान के लिए शुभ माना जाता है और दूसरा दिन तर्पण और व्रत के लिए उचित माना जाता है.
मौनी अमावस्या साल 2026 की पहली अमावस्या
साल की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या होगी. यह माघ मास के कृष्ण पक्ष के आखिर में पड़ती है, इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं. साथ ही मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने की भी परंपरा है. इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है.
साल 2026 में 2 शनिश्चरी अमावस्या
इसके अलावा नए साल 2026 में 2 शनिश्चरी अमावस्या भी पड़ेंगी. जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं. 16 मई 2026 और 10 अक्टूबर 2026 को शनिश्चरी अमावस्या पड़ेंगी. इस दिन पितृ कर्म करने के साथ-साथ शनि देव की पूजा करने, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभदायी होता है.
अधिकमास 2026
साल 2026 में एक महीना ज्यादा होगा. दरअसल, यह अतिरिक्त महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार होगा, जिसे अधिकमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं. इसी महीने एक अतिरिक्त अमावस्या और पूर्णिमा पड़ेंगी.
2026 का अमावस्या कैलेंडर
तारीख अमावस्या का नाम
18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या
17 फरवरी 2026, मंगलवार फाल्गुन अमावस्या
18 मार्च 2026, बुधवार चैत्र अमावस्या
17 अप्रैल 2026, शुक्रवार वैशाख अमावस्या
16 मई 2026, शनिवार ज्येष्ठ अमावस्या
14 जून 2026, रविवार अधिक मास अमावस्या
14 जुलाई 2026, मंगलवार आषाढ़ अमावस्या
12 अगस्त 2026, बुधवार श्रावण अमावस्या या सावन अमावस्या
10 सितंबर 2026, गुरुवार भाद्रपद अमावस्या
10 अक्टूबर 2026, शनिवार आश्विन अमावस्या
8 नवंबर 2026, रविवार कार्तिक अमावस्या
8 दिसंबर 2026, मंगलवार मार्गशीर्ष अमावस्या
