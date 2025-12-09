Advertisement
ढेर सारे व्रत-त्‍योहार लेकर आ रहा साल 2026, जानें कब मनेगी होली-दिवाली, नवरात्रि और रक्षाबंधन, देखें सभी बड़े त्‍योहारों की तारीखें

2026 Hindu Festival List : ढेर सारे हिंदू व्रत-त्‍योहार को समेटे नया साल आने को तैयार है. साल 2026 की शुरुआत ही मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसे पर्व से होगी. फिर एक के बाद एक कई बड़े त्‍योहार मनाए जाएंगे. इतना ही नहीं 2026 में 12 की बजाय 13 महीने होंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:51 AM IST
New Year 2026 Festival Calendar: नया साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी के साथ शुरू होगा जश्‍न का दौर. नया साल अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सेलिब्रेशन के कई मौके ला रहा है. पूरे साल में कई त्‍योहार मनाए जाएंगे, व्रत रखे जाएंगे. जिनकी शुरुआत जनवरी 2026 से ही हो जाएगी. साल 2026 के पहले महीने जनवरी में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर्व (सरस्‍वती पूजा) मनाए जाएंगे. इतना ही नहीं साल 2026 में पुरुषोत्‍तम मास भी होगा, जो कि एक अतिरिक्‍त महीना होता है और हर 3 साल में आता है. जानिए साल 2026 के सभी प्रमुख व्रत-त्‍योहार कब पड़ रहे हैं. 

लोहड़ी: 13 जनवरी 2026 - लोहड़ी उत्तर भारत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है. पंजाब-हरियाणा में तो इसकी बड़ी धूम रहती है. यहां नई फसल की बालियां सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित की जाती हैं. साथ ही आग में तिल, गुड़, मूंगफली आदि अर्पित करते हैं और आग के चारों ओर गिद्दा (लोक नृत्य) करते हैं.

मकर संक्रांति : 14 जनवरी 2026 - इस दिन सूर्य गोचर करके मकर राशि में आते हैं. इस दिन सूर्य को अर्घ्‍य देकर उनकी पूजा की जाती है. पवित्र नदियों में स्‍नान करते हैं. तिल-गुड़, अनाज आदि का दान करते हैं. 

महाशिवरात्रि : 15 फरवरी 2026 - महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन होता है. इस दिन अधिकांश लोग व्रत रखते हैं और शिव जी का अभिषेक-पूजन करते हैं. 

होली: 4 मार्च 2026 - 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और फिर 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी. इस साल 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. 

चैत्र नवरात्र: 20 मार्च 2026 - साल 2026 में 20 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होंगी. 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी. 

राम नवमी : 27 मार्च 2026 - नवरात्रि के आखिरी दिन हवन-पूजन के साथ-साथ राम नवमी भी मनाई जाती है. इसी दिन भगवान श्रीराम का जन्‍म हुआ था. 

अक्षय तृतीया: 20 अप्रैल 2026 - वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं. यह दिन नए काम शुरू करने और सभी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे शादी के लिए अबूझ मुहूर्त होता है. इस दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. 

देवशयनी एकादशी: 25 जुलाई 2026 - आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं. इसी दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं और फिर सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं. चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और 4 महीने के लिए शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. 

रक्षाबंधन: 28 अगस्त 2026 - सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं. भाई-बहन के पवित्र रिश्‍ते का पर्व उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: 4 सितंबर 2026 - भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं. इस दिन आधी रात को भगवान कृष्‍ण का जन्‍म हुआ था. इसलिए पूरे दिन उपवास रखा जाता है और मध्‍यरात्रि को खीरे से भगवान का जन्म कराते हैं, पंचामृत से उनका स्नान करते हैं, विशेष श्रृंगार करते हैं और खूब आनंद मनाते हैं.

पितृपक्ष आरंभ: 27 सितंबर 2026 - भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों के निमित्‍त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि पितृ कर्म किए जाते हैं. 10 अक्टूबर 2026 तक पितृ पक्ष चलेंगे. 

शारदीय नवरात्रि : 11 अक्टूबर 2026 - आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं. इसमें भी देवी के 9 स्वरूपों का पूजन होता है. इस साल शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू होंगे और 19 अक्‍टूबर को समाप्‍त होंगे. 

दशहरा: 20 अक्टूबर 2026 - बुराई पर अच्‍छाई की जीत के पर्व दशहरे के दिन रावण दहन होता है. मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है. 

करवा चौथ: 29 अक्टूबर 2026 - कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. फिर रात को चांद देखने के बाद पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती हैं. 

धनतेरस: 6 नवंबर 2026 - कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहते हैं. इस दिन से 5 दिन का दीपोत्‍सव शुरू हो जाता है.

 

दिवाली: 8 नवंबर 2026 - दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है. कार्तिक अमावस्‍या की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ताकि वे प्रसन्‍न होकर सुख-समृद्धि देंगे. 

देवउठनी एकादशी: 20 नवंबर 2026 - कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्‍णु जागते हैं और फिर से शुभ-मांगलिक कार्य शुरू होते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

