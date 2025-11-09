2026 Festival Calendar : साल 2026 की शुरुआत में मकर संक्रांति जैसा बड़ा पर्व मनाया जाएगा. वहीं साल का समापन पौष पूर्णिमा के साथ होगा. साल 2026 में होली, रक्षाबंधन से लेकर दशहरा-दिवाली कब मनाए जाएंगे. साथ ही अन्‍य व्रत कब पड़ेंगे यह जानने की जिज्ञासा सभी के मन में होती है, ताकि वे उसके मुताबिक अपनी योजनाएं बना सकें. यहां देखें जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक हर महीने पड़ रहे सभी प्रमुख व्रत - त्‍योहारों की पूरी लिस्‍ट.

साल 2026 के व्रत त्‍योहारों की लिस्‍ट

जनवरी 2026

1 जनवरी- पौष पूर्णिमा

14 जनवरी - मकर संक्रांति/पोंगल

15 जनवरी - खिचड़ी महोत्सव

23 जनवरी - वसंत पंचमी

27 जनवरी- षटतिला एकादशी

फरवरी 2026

3 फरवरी- माघ पूर्णिमा स्नान

11 फरवरी- जया एकादशी

15 फरवरी-महाशिवरात्रि

27 फरवरी- आमलकी एकादशी

मार्च 2026

3 मार्च- फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन

4 मार्च- रंगों की होली

20 मार्च- पापमोचनी एकादशी

27 मार्च- रामनवमी

30 मार्च- हनुमान जयंती

अप्रैल 2026

1 अप्रैल- चैत्र पूर्णिमा

14 अप्रैल - सूर्य ग्रहण (आंशिक, भारत में दिखाई नहीं देगा)

19 अप्रैल - अक्षय तृतीया

24 अप्रैल- वरूथिनी एकादशी

मई 2026

4 मई- नारद जयंती

15 मई- अपरा एकादशी

28 मई- वट सावित्री व्रत

31 मई- निर्जला एकादशी

जून 2026

12 जून- गंगा दशहरा

14 जून- निर्जला एकादशी पारण

19 जून- वट पूर्णिमा

29 जून- योगिनी एकादशी

जुलाई 2026

12 जुलाई - देवशयनी एकादशी (चातुर्मास की शुरुआत)

16 जुलाई- रथयात्रा

26 जुलाई- गुरु पूर्णिमा

28 जुलाई- कामिका एकादशी

अगस्त 2026

9 अगस्त- नाग पंचमी

13 अगस्त- पुत्रदा एकादशी

15 अगस्त - स्वतंत्रता दिन

25 अगस्त- रक्षा बंधन

27 अगस्त- कृष्ण जन्माष्टमी

सितंबर 2026

11 सितंबर- अइजा एकादशी

14 सितंबर- गणेश चतुर्थी

24 सितंबर- अनंत चतुर्दशी/गणेश विसर्जन

27 सितंबर- पूर्णिमा

अक्टूबर 2026

8 अक्टूबर - पितृ पक्ष समाप्त

10 अक्टूबर-नवरात्रि प्रारंभ

19 अक्टूबर- महानवमी

20 अक्टूबर- दशहरा/विजयादशमी

24 अक्टूबर- शारदीय पूर्णिमा

नवंबर 2026

3 नवंबर- रमा एकादशी

6 नवंबर- धनतेरस

7 नवंबर- नरक चतुर्दशी

8 नवंबर- दिवाली

9 नवंबर- गोवर्धन पूजा

10 नवंबर- भाई दूज

24 नवंबर- देवउठनी एकादशी (चातुर्मास). समाप्त)

दिसंबर 2026

7 दिसंबर- कालभैरव जयंती

11 दिसंबर- मोक्षदा एकादशी/गीता जयंती

22 दिसंबर- धनु संक्रांति

31 दिसंबर- पौष पूर्णिमा

