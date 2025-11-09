Advertisement
trendingNow12994660
Hindi Newsधर्म

साल 2026 में कब है होली, दिवाली और रक्षाबंधन? सभी प्रमुख त्‍योहारों की तारीख जानकर अभी से कर लें प्‍लानिंग

2026 Vrat Tyohar List: साल 2026 शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है. 2026 में कौनसा व्रत-त्‍योहार कब पड़ेगा, अभी से जान लीजिए, ताकि उसके अनुसार प्‍लानिंग कर सकें. यहां देखें साल 2026 में हिंदू व्रत-त्‍योहार की तारीख सहित पूरी लिस्‍ट.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2026 में कब है होली, दिवाली और रक्षाबंधन? सभी प्रमुख त्‍योहारों की तारीख जानकर अभी से कर लें प्‍लानिंग

2026 Festival Calendar : साल 2026 की शुरुआत में मकर संक्रांति जैसा बड़ा पर्व मनाया जाएगा. वहीं साल का समापन पौष पूर्णिमा के साथ होगा. साल 2026 में होली, रक्षाबंधन से लेकर दशहरा-दिवाली कब मनाए जाएंगे. साथ ही अन्‍य व्रत कब पड़ेंगे यह जानने की जिज्ञासा सभी के मन में होती है, ताकि वे उसके मुताबिक अपनी योजनाएं बना सकें. यहां देखें जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक हर महीने पड़ रहे सभी प्रमुख व्रत - त्‍योहारों की पूरी लिस्‍ट. 

साल 2026 के व्रत त्‍योहारों की लिस्‍ट 

जनवरी 2026
1 जनवरी- पौष पूर्णिमा
14 जनवरी - मकर संक्रांति/पोंगल
15 जनवरी - खिचड़ी महोत्सव
23 जनवरी - वसंत पंचमी
27 जनवरी- षटतिला एकादशी

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 17 दिन के अंदर 2 भारी ग्रह बदलेंगे चाल, मच जाएगा तहलका, जानें किन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

फरवरी 2026
3 फरवरी- माघ पूर्णिमा स्नान
11 फरवरी- जया एकादशी
15 फरवरी-महाशिवरात्रि
27 फरवरी- आमलकी एकादशी

मार्च 2026
3 मार्च- फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन
4 मार्च- रंगों की होली
20 मार्च- पापमोचनी एकादशी
27 मार्च- रामनवमी
30 मार्च- हनुमान जयंती

अप्रैल 2026
1 अप्रैल- चैत्र पूर्णिमा
14 अप्रैल - सूर्य ग्रहण (आंशिक, भारत में दिखाई नहीं देगा)
19 अप्रैल - अक्षय तृतीया
24 अप्रैल- वरूथिनी एकादशी

मई 2026
4 मई- नारद जयंती
15 मई- अपरा एकादशी
28 मई- वट सावित्री व्रत
31 मई- निर्जला एकादशी

यह भी पढ़ें: गुड न्‍यूज से होगी तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत, 4 राशियों को होगा धन लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

जून 2026
12 जून- गंगा दशहरा
14 जून- निर्जला एकादशी पारण
19 जून- वट पूर्णिमा
29 जून- योगिनी एकादशी

जुलाई 2026
12 जुलाई - देवशयनी एकादशी (चातुर्मास की शुरुआत)
16 जुलाई- रथयात्रा
26 जुलाई- गुरु पूर्णिमा
28 जुलाई- कामिका एकादशी

अगस्त 2026
9 अगस्त- नाग पंचमी
13 अगस्त- पुत्रदा एकादशी
15 अगस्त - स्वतंत्रता दिन
25 अगस्त- रक्षा बंधन
27 अगस्त- कृष्ण जन्माष्टमी

सितंबर 2026
11 सितंबर- अइजा एकादशी
14 सितंबर- गणेश चतुर्थी
24 सितंबर- अनंत चतुर्दशी/गणेश विसर्जन
27 सितंबर- पूर्णिमा

यह भी पढ़ें: रविवार को ये चीजें खाना बेहद अशुभ, घटता है कॉन्फिडेंस, छिन जाते हैं हाथ आए मौके, घेर लेती हैं बीमारियां

अक्टूबर 2026
8 अक्टूबर - पितृ पक्ष समाप्त
10 अक्टूबर-नवरात्रि प्रारंभ
19 अक्टूबर- महानवमी
20 अक्टूबर- दशहरा/विजयादशमी
24 अक्टूबर- शारदीय पूर्णिमा

नवंबर 2026
3 नवंबर- रमा एकादशी
6 नवंबर- धनतेरस
7 नवंबर- नरक चतुर्दशी
8 नवंबर- दिवाली
9 नवंबर- गोवर्धन पूजा
10 नवंबर- भाई दूज
24 नवंबर- देवउठनी एकादशी (चातुर्मास). समाप्त)

दिसंबर 2026
7 दिसंबर- कालभैरव जयंती
11 दिसंबर- मोक्षदा एकादशी/गीता जयंती
22 दिसंबर- धनु संक्रांति
31 दिसंबर- पौष पूर्णिमा

यह भी पढ़ें: तो क्‍या साल 2026 में खत्‍म हो जाएगा पाकिस्‍तान? लंबा चलेगा भारत-पाक युद्ध, एक नहीं कई इशारे दे रहे अहम संकेत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

2026 festivals calendar

Trending news

ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल