/Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी पर इस विधि से विष्णु जी की करें उपासना, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Yogini Ekadashi Vrat Parana 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत विशेष महत्व है. हर महीने दो एकादशी व्रत आता है एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का. हर एकादशी व्रत को रखने के अलग-अलग पुण्य फल प्राप्त होते हैं. ध्यान दें एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. ऐसे में इस दिन भगवान की विशेष उपासना करने का विधान है. आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है.
मान्यताओं के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत जो भी भक्त रखते हैं उनके जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. धार्मिक मान्याता है कि योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है. आइए जानें इस साल योगिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.
पंचांग के अनुसार, अषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2026 को सुबह 08 बजकर 16 मिनट पर हो जाएगी और तिथि का समापन 11 जुलाई 2026 को सुबह के 05 बजकर 22 मिनट पर होगा. इस तरह उदया तिथि में योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.
योगिनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:54 बजे से लेकर सुबह 05:26 बजे तक बना रहेगा.
अभिजित मुहूर्त की शुरुआत दोपहर 01:24 बजे से होगी और दोपहर 02:28 बजे तक मुहूर्त बना रहेगा.
विजय मुहूर्त इस दिन शाम के 04:35 बजे से शुरू होकर शाम के 05:39 बजे तक बना रहेगा.
स्नान आदि करें और पीला वस्त्र धारण करें.
विष्णु जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.
अब घर के मंदिर की सफाई करें.
एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं.
चौकी पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.
भगवान को स्नान कराकर वस्त्र धारण करवाएं.
अब शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं व भगवान के आगे रखें.
भगवान को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें.
पीले फूल चढ़ाएं व तुलसी दल डाले गए पीले रंग के भोग अर्पित करें.
योगिनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करें.
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
विष्णु जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें
एकादशी की रात जागरण का आयोजन कर सकते हैं. भगवान विष्णु के भजन गा सकते हैं.
एकादशी की रात को 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना शुभ होगा.
योगिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन किया जाएगा. एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि होने पर ही करें, नहीं तो एकादशी या त्रयोदशी तिथि पर पारण करना पाप के समान माना जाता है. इस साल योगिनी एकादशी व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 07:02 मिनट से लेकर सुबह 09:10 मिनट तक रहेगा.
(डिस्क्लेमर-यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)