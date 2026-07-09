/Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी पर इस विधि से विष्णु जी की करें उपासना, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

स्नान आदि करें और पीला वस्त्र धारण करें.

विष्णु जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.

अब घर के मंदिर की सफाई करें.

एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं.

चौकी पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें.

भगवान को स्नान कराकर वस्त्र धारण करवाएं.

अब शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं व भगवान के आगे रखें.

भगवान को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें.

पीले फूल चढ़ाएं व तुलसी दल डाले गए पीले रंग के भोग अर्पित करें.

योगिनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

विष्णु जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें

एकादशी की रात जागरण का आयोजन कर सकते हैं. भगवान विष्णु के भजन गा सकते हैं.

एकादशी की रात को 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करना शुभ होगा.