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Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी पर इस विधि से विष्णु जी की करें उपासना, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Yogini Ekadashi 2026 Kab Hai: इस साल 10 जुलाई को आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा. इस व्रत को रखने का विशेष महत्व है. आइए व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 09, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:08 PM IST
Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी पर इस विधि से विष्णु जी की करें उपासना, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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