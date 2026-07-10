/आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा का करें पाठ, श्रीहरि प्रसन्न हो सभी दुखों का करेंगे नाश

आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखने का विधान है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर योगिनी एकादशी के व्रत सुनने सुनाने से श्रीहरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं. विधिपूर्वक पूजा और व्रत कथा का पाठ करने से सभी पाप कट जाते हैं व जीवन के संकटों का नाश होता है. पद्म पुराण के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत रखने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य की प्राप्ति होती है. आज यानी 10 जुलाई को भगवान विष्णु के भक्त योगिनी एकादशी के व्रत का संकल्प करेंगे और उनकी उपासना करेंगे. आइए इस शुभ मौके पर योगिनी एकादशी व्रत कथा जानें.
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया: हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कृपया इस एकादशी के बारे में विस्तार बताएं.
भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया: नृपश्रेष्ठ आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम 'योगिनी' है जो बड़े से बड़े पापों का नाश करती है. संसार सागर में डूबे प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है. योगिनी एकादशी व्रत तीनों लोकों में सारभूत है. मैं तुम्हें पुराणों में बताई गई योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूं. ध्यान से सुनो.
अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे जो शिव जी की भक्ति में डूबे रहते थे. कुबेर देव का सेवक हेममाली यक्ष पूजा के लिए पुष्प लाता था. हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर थी जिसकी आसक्ति में ही यक्ष हेममाली रहा करता था. एक बार की बात है कामपाश में आबद्ध हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर आया और अपने घर पर रुक गया. पत्नी के साथ रमण करने लगा. फिर क्या था यक्ष फूल लेकर राजा कुबेर के भवन पहुंचा ही नहीं. वहीं, कुबेर शिवजी की पूजा करने में लगे थे. दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा की और अंत में पूजा का समय निकल गया. ऐसे में यक्षराज ने क्रोध में आकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली अब तक फूल क्यों नहीं लेकर आया, इस बारे में पता लगाओं. यक्षों ने राजा को बताया कि हेममाली तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त है और अपनी इच्छा से ही घर में ठहरा है. इतना सुनते ही क्रोध में आकर कुबेर ने हेममाली को तुरंत बुलया. वहीं दूसरी ओर जब हेममाली को आभास हुआ की देर हो गई है तो वह भय से कांप उठा और राजा कुबेर का पास पहुंचा. राजा कुबेरे ने क्रोध से भरकर कहा कि- 'ओ पापी, दुष्ट, तूमने भगवान की अवहेलना की, तू कोढ़ से युक्त और पत्नी से वियुक्त होकर, यहां से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा.'
कुबेर का इतना कहना था कि हेममाली के हृदय में अत्यंत दुख हुआ और वह कोढ़ से ग्रसित हो गया. घूमता-घूमता वह मृत्युलोक आ गया लेकिन शिवजी की कृपा के कारण उसकी स्मरण शक्ति नहीं गई. वह अपने पहले कर्म को याद रखता. वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचा जहां उसे मुनिवर मार्कण्डेयजी के दर्शन हुए जिनके चरणों में गिरकर पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही उन्गें प्रणाम किया और भय से कांपता रहा. यक्ष से मुनिवर मार्कण्डेय ने पूछा- 'कोढ़ रोग ने तुझे कैसे दबाया? तुम इतने निंदनीय क्यों दिखते हो?'
यक्ष ने मुनिवर को उत्तर दिया- मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूं. मैं प्रतिदिन नियमित रूप से राजा कुबेर को शिवजी की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर देता था लेकिन एक दिन पत्नी-सहवास के सुख में मुझे ज्ञान नहीं रहा और फूल देने में बहुत देरी हो गई. जिससे कुपित होकर राजाधिराज कुबेर ने मुझे शाप दे दिया जिससे मेरी यह स्थिति हो गई. मुझे कोढ़ रोग हुआ और मैं अपनी प्रियतमा से दूर हो गया। मुनिवर किसी शुभ कर्म से ही मैं आपके पास आ सका हूं. मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दें मुनिश्रेष्ठ. मुनि मार्कण्डेयजी ने कहा तुमने यहां सच कहा है, ऐसे में मैं तुम्हारे कल्याण के लिए व्रत का उपदेश देता हूं. तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में 'योगिनी एकादशी' का व्रत का संकल्प करों. इससे तुम्हें पुण्य फल प्राप्त होगा. तुम्हारा कोढ़ दूर होगा.
भगवान श्रीकृष्ण बताते हैं कि हेममाली मुनि के चरणों में दंडवत हो गया. मुनि मार्कण्डेयजी के कहने पर यक्ष ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया. मुनि के कथनानुसार योगिनी एकादशी व्रत को करने से वह सुखी हो गया. नृपश्रेष्ठ, योगिनी का व्रत का अनुष्ठान करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है. यह व्रत पापों का नाश करता है और महापुण्य फल प्रदान करता है.
डिस्क्लेमर-
यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.