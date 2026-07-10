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आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा का करें पाठ, श्रीहरि प्रसन्न हो सभी दुखों का करेंगे नाश

Yogini Ekadashi Ki Vrat Katha Hindi Me: योगिनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि पर पड़ता है. इस दिन विधि अनुसार भगवान विष्णुजी की पूजा करने की परंपरा है. पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने का बड़ा महत्व है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 10, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:59 AM IST
आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा का करें पाठ, श्रीहरि प्रसन्न हो सभी दुखों का करेंगे नाश
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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