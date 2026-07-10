/आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा का करें पाठ, श्रीहरि प्रसन्न हो सभी दुखों का करेंगे नाश

अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे जो शिव जी की भक्ति में डूबे रहते थे. कुबेर देव का सेवक हेममाली यक्ष पूजा के लिए पुष्प लाता था. हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर थी जिसकी आसक्ति में ही यक्ष हेममाली रहा करता था. एक बार की बात है कामपाश में आबद्ध हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर आया और अपने घर पर रुक गया. पत्नी के साथ रमण करने लगा. फिर क्या था यक्ष फूल लेकर राजा कुबेर के भवन पहुंचा ही नहीं. वहीं, कुबेर शिवजी की पूजा करने में लगे थे. दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा की और अंत में पूजा का समय निकल गया. ऐसे में यक्षराज ने क्रोध में आकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली अब तक फूल क्यों नहीं लेकर आया, इस बारे में पता लगाओं. यक्षों ने राजा को बताया कि हेममाली तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त है और अपनी इच्छा से ही घर में ठहरा है. इतना सुनते ही क्रोध में आकर कुबेर ने हेममाली को तुरंत बुलया. वहीं दूसरी ओर जब हेममाली को आभास हुआ की देर हो गई है तो वह भय से कांप उठा और राजा कुबेर का पास पहुंचा. राजा कुबेरे ने क्रोध से भरकर कहा कि- 'ओ पापी, दुष्ट, तूमने भगवान की अवहेलना की, तू कोढ़ से युक्त और पत्नी से वियुक्त होकर, यहां से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा.'