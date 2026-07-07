/कब रखा जाएगा 88 हजार ब्राह्मणों का भोज कराने जितना फल देने वाला योगिनी एकादशी व्रत? जानें तारीख और पारण समय

Yogini Ekadashi 2026: आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है. यह एकादशी व्रत बहुत अहम माना गया है क्योंकि पद्मपुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार विधि-विधान और सच्चे मन से यह व्रत करने, भगवान विष्णु की पूजा करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है. साथ ही पाप नष्ट होते हैं. इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ने से योगिनी एकादशी व्रत रखने की सही तारीख को लेकर लोगों में उलझन है.
योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को इसे लेकर पंचांगों में दी गई गणनाओं के आधार पर सही तारीख और पारण समय जानते हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 10 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगी और 11 जुलाई, शनिवार को सुबह 5 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में
10 और 11 जुलाई दोनों दिन ही एकादशी सूर्योदय के समय में नहीं पड़ रही है.
वहीं, अगले दिन यानी 11 जुलाई, शनिवार को सुबह 5 बजकर 22 मिनट के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी. जिससे 11 जुलाई को एकादशी तिथि का क्षय हो गया है. शास्त्रों के अनुसार, जब दोनों दिन सूर्यकाल में एकादशी तिथि व्याप्त न हो तो पहले दिन ही एकादशी मानी जाती है. इस नियम के अनुसार, गृहस्थ लोगों के लिए 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत मान्य होगा. वहीं वैष्णव 11 जुलाई को व्रत कर सकते हैं.
10 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत रखने के बाद अगले दिन 11 जुलाई को उसका पारण किया जाएगा. 11 जुलाई को योगिनी एकादशी का पारण दोपहर 01:50 बजे से 04:36 बजे तक रहेगा. वहीं जो वैष्णव 11 जुलाई को एकादशी व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पारण समय 12 जुलाई की सुबह 05:32 बजे से 08:18 बजे तक रहेगा.
एकादशी व्रत रखने वाले व्रतियों को दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसके तहत दशमी तिथि यानी 9 जुलाई 2026 की शाम को सात्विक भोजन करें. लहसुन, प्याज, बैंगन मूंग, मसूर, न खाएं. व्रत के दिन बाल, नाखून न काटें, न ही बाल धोएं. व्रत के दिए अनाज न खाएं. केवल फलाहार करें और विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें. )