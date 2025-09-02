108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!
Hindi Newsधर्म

108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

Tulsi Ji Ke 108 Naam: एकादशी तिथि पर अगर तुलसी देवी की पूजा बिना जल चढ़ाए करें और श्रद्धापूर्वक तुलसी जी के 108 नामों का जाप करें तो इससे सुख-संपत्ति और निरोगी शरीर का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Sep 02, 2025
Maa Tulsi 108 Names
Maa Tulsi 108 Names

Maa Tulsi 108 Names: एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और फिर माता तुलसी की भी इस तिथि पर विशेष आराधना की जाती है. हालांकि एकादशी तिथि पर तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है. एकादशी तिथि पर माता तुलसी विष्णु जी के निमित्त एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं. इस दिन तुलसी देवी की पूजा जो भी जातक करते हैं उनको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे में जब भी कोई साधक तुलसी देवी की पूजा करता है तो उससे विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं. एकादशी तिथि पर तुलसी जी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद एक साथ पाने के लिए श्रद्धापूर्वक तुलसी जी के 108 नामों का जाप करना चाहिए. इससे सुख-संपत्ति और धन का आशीर्वाद माता लक्ष्मी से प्राप्त होता है और शरीर निरोगी रहता है. 

||तुलसी जी के 108 नाम ||
1. "ॐ श्री तुलस्यै नमः।"

2. "ॐ नन्दिन्यै नमः।"

3. "ॐ देव्यै नमः।"

4. "ॐ शिखिन्यै नमः।"

5. "ॐ धारिण्यै नमः।"

6. "ॐ धात्र्यै नमः।"

7. "ॐ सावित्र्यै नमः।"

8. "ॐ सत्यसन्धायै नमः।"

9. "ॐ कालहारिण्यै नमः।"

10. "ॐ गौर्यै नमः।"

11. "ॐ देवगीतायै नमः।"

12. "ॐ द्रवीयस्यै नमः।"

13. "ॐ पद्मिन्यै नमः।"

14. "ॐ सीतायै नमः।"

15. "ॐ रुक्मिण्यै नमः।"

16. "ॐ प्रियभूषणायै नमः।"

17. "ॐ श्रेयस्यै नमः।"

18. "ॐ श्रीमत्यै

19. "ॐ मान्यायै नमः।"

20. "ॐ गौर्यै नमः।"

21. "ॐ गौतमार्चितायै नमः।"

22. "ॐ त्रेतायै नमः।"

23. "ॐ त्रिपथगायै नमः।"

24. "ॐ त्रिपादायै नमः।"

25. "ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।"

26. "ॐ जगत्रयायै नमः।"

27. "ॐ त्रासिन्यै नमः।"

28. "ॐ गात्रायै नमः।"

29. "ॐ गात्रियायै नमः।"

30. "ॐ गर्भवारिण्यै नमः।"

31. "ॐ शोभनायै नमः।"

32. "ॐ समायै नमः।"

33. "ॐ द्विरदायै नमः।"

34. "ॐ आराद्यै नमः।"

35. "ॐ यज्ञविद्यायै नमः।"

36. "ॐ महाविद्यायै नमः।"

37. "ॐ गुह्यविद्यायै नमः।"

38. "ॐ कामाक्ष्यै नमः।"

39. "ॐ कुलायै नमः।"

40. "ॐ श्रीयै नमः।"

41. "ॐ भूम्यै नमः।"

42. "ॐ भवित्र्यै नमः।"

43. "ॐ सावित्र्यै नमः।"

44. "ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।"

45. "ॐ शंखिन्यै नमः।"

46. "ॐ चक्रिण्यै नमः।"

47. "ॐ चारिण्यै नमः।"

48. "ॐ चपलेक्षणायै नमः।"

49. "ॐ पीताम्बरायै नमः।"

50. "ॐ प्रोत सोमायै नमः।"

51. "ॐ सौरसायै नमः।"

52. "ॐ अक्षिण्यै नमः।"

53. "ॐ अम्बायै नमः।"

54. "ॐ सरस्वत्यै नमः।"

55. "ॐ सम्श्रयायै नमः।"

56. "ॐ सर्व देवत्यै नमः।"

57. "ॐ विश्वाश्रयायै नमः।"

58. "ॐ सुगन्धिन्यै नमः।"

59. "ॐ सुवासनायै नमः।"

60. "ॐ वरदायै नमः।"

61. "ॐ सुश्रोण्यै नमः।"

62. "ॐ चन्द्रभागायै नमः।"

63. "ॐ यमुनाप्रियायै नमः।"

64. "ॐ कावेर्यै नमः।"

65. "ॐ मणिकर्णिकायै नमः।"

66. "ॐ अर्चिन्यै नमः।"

67. "ॐ स्थायिन्यै नमः।"

68. "ॐ दानप्रदायै नमः।"

69. "ॐ धनवत्यै नमः।"

70. "ॐ सोच्यमानसायै नमः।"

71. "ॐ शुचिन्यै नमः।"

72. "ॐ श्रेयस्यै नमः।"

73. "ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।"

74. "ॐ विभूत्यै नमः।"

75. "ॐ आकृत्यै नमः।"

76. "ॐ आविर्भूत्यै नमः।"

77. "ॐ प्रभाविन्यै नमः।"

78. "ॐ गन्धिन्यै नमः।"

79. "ॐ स्वर्गिन्यै नमः।"

80. "ॐ गदायै नमः।"

81. "ॐ वेद्यायै नमः।"

82. "ॐ प्रभायै नमः।"

83. "ॐ सारस्यै नमः।"

84. "ॐ सरसिवासायै नमः।"

85. "ॐ सरस्वत्यै नमः।"

86. "ॐ शरावत्यै नमः।"

87. "ॐ रसिन्यै नमः।"

88. "ॐ काळिन्यै नमः।"

89. "ॐ श्रेयोवत्यै नमः।"

90. "ॐ यामायै नमः।"

91. "ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।"

92. "ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।"

93. "ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।"

94. "ॐ शमनिधिन्यै नमः।"

95. "ॐ शतानन्दायै नमः।"

96. "ॐ शतद्युतये नमः।"

97. "ॐ शितिकण्ठायै नमः।"

98. "ॐ प्रयायै नमः।"

99. "ॐ धात्र्यै नमः।"

100. "ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।"

101. "ॐ कृष्णायै नमः।"

102. "ॐ भक्तवत्सलायै नमः।"

103. "ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।"

104. "ॐ हरायै नमः।"

105. "ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।"

106. "ॐ भूम्यै नमः।"

107. "ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।"

108. "ॐ श्री तुलस्यै नमः।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;