Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम, जिनके जाप से होंगे भय और विपत्तियों से मुक्त, रोचक कथा भी जानें!
Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम, जिनके जाप से होंगे भय और विपत्तियों से मुक्त, रोचक कथा भी जानें!

Maa Durga ke 32 naam: मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करने से भक्त सभी परेशानियों और भय से मुक्त पाता है. माता के नामों की स्तुति तीनों लोकों में एक दुर्लभ और गोपनीय उपाय माना जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:07 AM IST
Goddess Durga 32 Names: जगत-जननी मां दुर्गा के करोड़ों भक्त हैं. शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा की आराधना करने से जीवन के दुख और बड़े से बड़े भय से मुक्ति मिलती है. भक्तों को मां समृद्धि तो देती ही है इसके साथ ही नई ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद भी देती हैं. मां दुर्गा को माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है. मां दुर्गे के 32 नाम के जाप का भी विशेष महत्व है. माता के नाम जाप से जीवन सिद्ध हो जाता है. मां दुर्गा के 32 कौन से हैं और मां दुर्गा के 32 नाम के पीछे क्या कथा है आइए इस बारे में जानें.

मां दुर्गा के 32 नाम से जुड़ी कथा
पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्माजी और देवताओं ने सच्चे मन से भगवती मां दुर्गा की पूजा अर्चना की. जिससे दुर्गतिनाशिनी मां दुर्गा ने अति प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि मैं आप सभी की पूजा से बहुत संतुष्ट हुई हूं. आपकी जो भी इच्छा हो वो मांगे मैं उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी. इस पर देवताओं ने कहा कि आपने महिषासुर का वध किया और संपूर्ण जगत को स्वस्थ और भय से मुक्त किया. आपकी कृपा से हमें हमारा पद प्राप्त हुआ. अब हमारे मन में कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं है. आगे देवताओं ने मां दुर्गा से उस एक उपाय के बारे में पूछा जिस करते ही माता अति प्रसन्न होकर भक्तों को संकट से उबार दें, व्यक्ति की रक्षा करें. देवताओं के पूछने पर मां दुर्गा ने कहा हे देवगण यह रहस्य अति गोपनीय व अति दुर्लभ है. जो भी भक्त मेरे 32 नाम की माला पर जाप करेगा उसे सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी और उसका भय दूर होगा. जो भी भक्त मेरे 32 नाम का पाठ सच्चे मन से करता है वो निस्संदेह भय से मुक्ति पाता है.

मां दुर्गा के 32 नाम
दुर्गा
दुर्गार्तिशमनी
दुर्गापद्विनिवारिणी
दुर्गमच्छेदिनी
दुर्गसाधिनी
दुर्गनाशिनी
दुर्गतोद्धारिणी
दुर्गनिहन्त्री
दुर्गमापहा
दुर्गमज्ञानदा
दुर्गदैत्यलोकदवानला
दुर्गमा
दुर्गमालोका
दुर्गमात्मस्वरूपिणी
दुर्गमार्गप्रदा
दुर्गमविद्या
दुर्गमाश्रिता
दुर्गमज्ञानसंस्थाना
दुर्गमध्यानभासिनी
दुर्गमोहा
दुर्गमगा
दुर्गमार्थस्वरूपिणी
दुर्गमासुरसंहन्त्री
दुर्गमायुद्धधारिणी
दुर्गमांगी
दुर्गमता
दुर्गम्या
दुर्गमेश्वरी
दुर्गभीमा
दुर्गभामा
दुर्गभा
दुर्गदारिणी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;