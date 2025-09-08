Maa Durga 108 Names: नवरात्रि के दौरान पढ़ें मां दुर्गा के 108 नाम का जाप देगा चमत्कारी फल, माता करेंगी दुखों का नाश!
धर्म

Maa Durga 108 Names: नवरात्रि के दौरान पढ़ें मां दुर्गा के 108 नाम का जाप देगा चमत्कारी फल, माता करेंगी दुखों का नाश!

Maa Durga 108 Names in Hindi: नवरात्रि के पावन पर्व पर मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है. लोग पूरे विधि-विधान से माता की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. आइए जानें माता के 108 नाम कौन से हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:59 PM IST
Maa Durga 108 Names
Maa Durga 108 Names

Maa Durga 108 Mantra: सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व है. मां दुर्गे की आराधना के इस पर्व पर माता के नौ रूपों की पूजा करने का विधान है. माता के निमित्त व्रत का संकल्प करने से सभी दुखों का नाश होता है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 यानी महानवमी तक चलेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है. इसके साथ ही आय और सौभाग्य बढ़ता है. इसके के साथ ही अगर नवरात्रि में हर दिन की पूजा के समय मां दुर्गा के 108 नामों के जाप करें तो ममतामयी मां दुर्गा की विशेष कृपा भक्त पर होती है. (Shardiya Navratri 2025)

मां दुर्गा के 108 नाम
1. "ॐ श्रियै नमः।"

2. "ॐ उमायै नमः।"

3. "ॐ भारत्यै नमः।"

4. "ॐ भद्रायै नमः।"

5. "ॐ शर्वाण्यै नमः।"

6. "ॐ विजयायै नमः।"

7. "ॐ जयायै नमः।"

8. "ॐ वाण्यै नमः।"

9. "ॐ सर्वगतायै नमः।"

10. "ॐ गौर्यै नमः।"

11. "ॐ वाराह्यै नमः।"

12. "ॐ कमलप्रियायै नमः।"

13. "ॐ सरस्वत्यै नमः।"

14. "ॐ कमलायै नमः।"

15. "ॐ मायायै नमः।"

16. "ॐ मातंग्यै नमः।"

17. "ॐ अपरायै नमः।"

18. "ॐ अजायै नमः।"

19. "ॐ शांकभर्यै नमः।"

20. "ॐ शिवायै नमः।"

21. "ॐ चण्डयै नमः।"

22. "ॐ कुण्डल्यै नमः।"

23. "ॐ वैष्णव्यै नमः।"

24. "ॐ क्रियायै नमः।"

25. "ॐ श्रियै नमः।"

26. "ॐ ऐन्द्रयै नमः।"

27. "ॐ मधुमत्यै नमः।"

28. "ॐ गिरिजायै नमः।"

29. "ॐ सुभगायै नमः।"

30. "ॐ अंबिकायै नमः।"

31. "ॐ तारायै नमः।"

32. "ॐ पद्मावत्यै नमः।"

33. "ॐ हंसायै नमः।"

34. "ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः।"

35. "ॐ अपर्णायै नमः।"

36. "ॐ ललितायै नमः।"

37. "ॐ धात्र्यै नमः।"

38. "ॐ कुमार्यै नमः।"

39. "ॐ शिखवाहिन्यै नमः।"

40. "ॐ शांभव्यै नमः।"

41. "ॐ सुमुख्यै नमः।"

42. "ॐ मैत्र्यै नमः।"

43. "ॐ त्रिनेत्रायै नमः।"

44. "ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।"

45. "ॐ आर्यायै नमः।"

46. "ॐ मृडान्यै नमः।"

47. "ॐ हींकार्यै नमः।"

48. "ॐ क्रोधिन्यै नमः।"

49. "ॐ सुदिनायै नमः।"

50. "ॐ अचलायै नमः।"

51. "ॐ सूक्ष्मायै नमः।"

52. "ॐ परात्परायै नमः।"

53. "ॐ शोभायै नमः।"

54. "ॐ सर्ववर्णायै नमः।"

55. "ॐ हरप्रियायै नमः।"

56. "ॐ महालक्ष्म्यै नमः।"

57. "ॐ महासिद्धयै नमः।"

58. "ॐ स्वधायै नमः।"

"ॐ. स्वाहायै नमः।"

60. "ॐ मनोन्मन्यै नमः।"

61. "ॐ त्रिलोकपालिन्यै नमः।"

62. "ॐ उद्भूतायै नमः।"

63. "ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।"

64. "ॐ त्रिपुरान्तक्यै नमः।"

65. "ॐ त्रिशक्त्यै नमः।"

66. "ॐ त्रिपदायै नमः।"

67. "ॐ दुर्गायै नमः।"

68. "ॐ ब्राह्मयै नमः।"

69. "ॐ त्रैलोक्यवासिन्यै नमः।"

70. "ॐ पुष्करायै नमः।"

71. "ॐ अत्रिसुतायै नमः।"

72. "ॐ गूढ़ायै नमः।"

73. "ॐ त्रिवर्णायै नमः।"

74. "ॐ त्रिस्वरायै नमः।"

75. "ॐ त्रिगुणायै नमः।"

76. "ॐ निर्गुणायै नमः।"

77. "ॐ सत्यायै नमः।"

78. "ॐ निर्विकल्पायै नमः।"

79. "ॐ निरंजिन्यै नमः।"

80. "ॐ ज्वालिन्यै नमः।"

81. "ॐ मालिन्यै नमः।"

82. "ॐ चर्चायै नमः।"

83. "ॐ क्रव्यादोप निबर्हिण्यै नमः।"

84. "ॐ कामाक्ष्यै नमः।"

85. "ॐ कामिन्यै नमः।"

86. "ॐ कान्तायै नमः।"

87. "ॐ कामदायै नमः।"

88. "ॐ कलहंसिन्यै नमः।"

89. "ॐ सलज्जायै नमः।"

90. "ॐ कुलजायै नमः।"

91. "ॐ प्राज्ञ्यै नमः।"

92. "ॐ प्रभायै नमः।"

93. "ॐ मदनसुन्दर्यै नमः।"

94. "ॐ वागीश्वर्यै नमः।"

95. "ॐ विशालाक्ष्यै नमः।"

96. "ॐ सुमंगल्यै नमः।"

97. "ॐ काल्यै नमः।"

98. "ॐ महेश्वर्यै नमः।"

99. "ॐ चण्ड्यै नमः।"

100. "ॐ भैरव्यै नमः।"

101. "ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।"

102. "ॐ नित्यायै नमः।"

103. "ॐ सानन्दविभवायै नमः।"

104. "ॐ सत्यज्ञानायै नमः।"

105. "ॐ तमोपहायै नमः।"

106. "ॐ महेश्वरप्रियंकर्यै नमः।"

107. "ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः।"

108. "ॐ दुर्गापरमेश्वर्यै नमः।"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- श्रीहरि के 108 नामों का जाप दिलाएगा मोक्ष, जीते जी नहीं होंगे कष्ट के भागी!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Maa Durga 108 Names

