Ganesh Chaurthi 2025: खुल जाएगी बुद्धि और आकर्षक होगी वाणी, गणेश चतुर्थी पर जप लें बप्पा के ये 10 महाशक्तिशाली मंत्र!
Ganesh Chaurthi 2025: खुल जाएगी बुद्धि और आकर्षक होगी वाणी, गणेश चतुर्थी पर जप लें बप्पा के ये 10 महाशक्तिशाली मंत्र!

Ganesh Ji Ka Mantra: आप भी अगर गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं तो जरूर गणेश जी के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें. इस साल गणेश की चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जा रही है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:32 AM IST
Ganesh Chaurthi Mantras 2025: भगवान गणेश वाणी, बुद्धि और व्यापार के भगवान हैं. गणपति बप्पा को निमित्त गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त को है. इस दिन भक्त विधि विधान से बप्पा की पूजा करते हैं, बप्पा को घर में विराजमान करते हैं और सुख समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि गणेश चतुर्थी पर पूजा के समय गणेश जी के किन 10 शक्तिशाली और शुभ मंत्रों का जाप करें जिससे गणेश जी बुद्धि वाणी का आशीर्वाद दें और अपनी कृपा बनाए रखें. आइए गणेष जी के मंत्र जानें. 

इस गणेश मंत्र के जाप के साथ पूजा शुरू कर सकते हैं- 
'ॐ गं गणपतये नम:।'

यह गणेश मंत्र भी है प्रभावशाली
 'श्री गणेशाय नम:'।'

इस मंत्र का करें जाप 
'एकदन्ताय शुद्घाय सुमुखाय नमो नमः ।'
'प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिने ॥'

विघ्ननाशक मंत्र- 
'गणपतिर्विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः।'
'द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः॥'
'विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः।'
'द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌॥' 
'विश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत्‌ क्वचित्‌।'

पूजा के समय इस मंत्र का करें जाप
'वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ'
'निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।'

यह मंत्र है शक्तिशाली
'ॐ गं गौं गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा'

गणपति बप्पा का यह मंत्र
'अमेयाय च हेरम्ब परशुधारकाय ते ।'
'मूषक वाहनायैव विश्वेशाय नमो नमः ॥'

बप्पा के इस मंत्र का करें जाप
'विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धितायं।'
'नागाननाथ श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥'

गणेश गायत्री मंत्र- 
'एकदंताय विद्‍महे।'
'वक्रतुण्डाय धीमहि।'
'तन्नो दंती प्रचोदयात।।'

इस मंत्र का करें जाप
'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;