Hanuman Mantra: शाम में इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर हनुमान जी को करें प्रसन्न, शनिदोष होगा दूर और दिक्कतें खत्म!

Powerful Hanuman Mantra: शनि देव तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई जातक शनिवार की शाम को हनुमान जी की आराधना करता है. वहीं दूसरी ओर जो भी भक्त हनुमान जी के शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है उसके जीवन से शनिदोष दूर होने लगता है. यहां तक कि शनि की ढैय्या और साढ़े साती से साधक को मुक्ति मिल सकती है. वहीं जो साधक प्रभावशाली मंत्रों का जाप करता है हनुमान जी की कृपा उस साधक पर बनी रहती है. ऐसे में शनिवार की शाम को हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर उनके सामने बैठ जाएं और नीचे बताए गए मंत्रों का जाप करें. इस उपाय को करने के शुभ परिणाम तुरंत दिखने लगेंगे. आइए उन मंत्रों को जानें.

हनुमान जी के 10 शक्तिशाली मंत्र

यश-कीर्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का करें जाप-

"ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय"

"प्रकट-पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटिसमप्रभाय रामदूताय स्वाहा।"

धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस मंत्र का करें जाप

"ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनः कल्पनाकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तंभनाय"

"प्रभंजनप्राणप्रियाय महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय"

"पुत्रपौत्रधनधान्यादिविधिसम्पत्प्रदाय रामदूताय स्वाहा।"

Add Zee News as a Preferred Source

शत्रु नाशक मंत्र का जाप कर पाए शुभफल

"ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय रामसेवकाय रामभक्तितत्पराय रामहृदयाय

"लक्ष्मणशक्ति भेदनिवावरणाय लक्ष्मणरक्षकाय दुष्टनिबर्हणाय रामदूताय स्वाहा।"

शत्रु नाशक अचूक मंत्र जिसका जाप करते ही विजय प्राप्ति होती है.

"ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय पच्चवदनाय पूर्वमुखे सकलशत्रुसंहारकाय रामदूताय स्वाहा।"

नकारात्मक शक्ति को दूर करने का अचूक मंत्र

"ॐ हं हनुमत्ये नमो नमः"

"श्री हनुमत्ये नमो नमः"

"जय जय हनुमत्ये नमो नमः"

"श्री राम दुताय नमो नमः ||"

हनुमान जी की पूजा विधि

मंगलवार या शनिवार की शाम को स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें और हनुमानजी की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ कर लें. अब हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, अक्षत के साथ ही चमेली का तेल अर्पित करें. बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. हनुमान चालीसा के साथ ही सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ कर प्रभु को प्रसन्न करें, हनुमान जी की आरती गाएं उससे पहले उनके सामने बैठकर मंत्र जाप करें. अरती के बाद सभी में प्रसाद बांटें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!