Rudraksh Ke Upay: सोमवार को करें रुद्राक्ष के उपाय, सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, बनेंगे महाधनवान!

Somwar Ke Upay In Hindi: सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मान्यता है कि सोमवार को भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करने और सोमवार का व्रत करने से साधक धन संबंधी दिक्कतों से पार पा सकता है. आइए इस कड़ी में जानें कि सोमवार के दिन कौन से विशेष उपाय खासकर रुद्राक्ष के कौन से उपाय करें जिससे शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके.

सोमवार को करें रुद्राक्ष के ये खास उपाय

शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करें

सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और सच्चे मन से शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करें. इसके बाद उस रुद्राक्ष को प्रसाद के रूप में अपने पास रख लें. अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई है तोवह दूर होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी.

सोमवार को 7 मुखी रुद्राक्ष करें धारण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर विधि अनुसार 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और धन कमाने के अनेक रास्ते खुलेंगे. सुख-सौभाग्य में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी.

सोमवार को 13 मुखी रुद्राक्ष करें धारण

सुख और धन में वृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन विधि अनुसार धारण करें. इस शुभ फलदायी उपाय को करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होने लगती है. धन की कमी नहीं होती है.

सोमवार के अन्य उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, गंगाजल, चंदन, अक्षत और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. मानसिक शांति मिलेगी.

सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. अकाल मृत्यु का भय दूर होगा.

सोमवार के दिन सूर्योदय के समय गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें. जीवन की परेशानियों का अंत होगा.

सोमवार के दिन गरीब को भरपेट भोजन कराएं, घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी.

सोमवार के दिन अपनी श्रद्धा से जरूरतमंदों में दान दें.

सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा अर्चना करें.

