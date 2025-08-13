Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की प्रिय तुलसी के इन उपाय कर बदले अपना भाग्य, अटके काम होंगे पूरे

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का त्योहार का बहुत महत्व है. भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को इस पर्व पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी मनाने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर जन्माष्टमी पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करें तो धन से लेकर गृह शांति जैसे कई लाभ हो सकते हैं. ध्यान दें कि भगवान कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है. ऐसे में जन्माष्टि के दिन तुलसी देवी की पूजा करने और तुलसी से जुड़े उपाय करने से भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा साधक के जीवन में बनी रहती है. आइएं जानें घर में सुख-समृद्धि पाने और परेशानियां को दूर करने के लिए कौन से उपाय करें.

जन्माष्टमी पर तुलसी के उपाय

तुलसी के पौधे के सामने जलाएं दीपक

जन्माष्टमी की रात को अगर पूजा करते समय गाय के घी से दीया जलाकर तुलसी के पौधे के सामने रखें. दीया जलाते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का लगातार जाप करें. भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होंगे और घर में धन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे.

तुलसी के पौधे की करें परिक्रमा

जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें. भगवान की 11 बार परिक्रमा करें और इस दौरान मन में ही अपनी मनोकामनाएं दोहराते रहें. इस उपाय को करने भर से जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी और अटके काम पूर्ण होंगे.

भोग में तुलसी दल का प्रयोग

जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण को जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें जरूर तुलसी का एक पत्ता डाल दें. श्रीहरि और उनके अवतारों को बिना तुलसी के पत्ते के भोग अर्पित करना अधूरा माना गया है. तुलसी डाले गए भोग से भगवान कृष्ण जल्द प्रसन्न हो भक्तों की प्रार्थना सुन लेते हैं.

तुलसी के पास शंख रखें

जन्माष्टमी की पूजा करें तो तुलसी के पौधे के पास शंख रख दें. इस एक उपाय को करके आप अपने घर से सभी तरह की निगेटिविटी को दूर कर पाएंगे. ध्यान दें कि शंख और तुलसी ये दोनों ही वस्तु भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं.

तुलसी की माला अर्पित करें

जन्माष्टमी के दिन अगर श्रीकृष्ण को या लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अर्पित करें तो ऐसा करना अति शुभ होगा. तुलसी की माला कान्हा को चढ़ाने से या उनके चरणों अर्पित करने से घर और जीवन में सुख-शांति आती है.

तुलसी का पौधा घर लाएं

अगर घर में तुलसी का पौधा न हो तो जन्माष्टमी पर एक नया तुलसी का पौधा घर ले आएं. ऐसा करना घर में सकारात्मकता ला सकता है. पौधे को घर के आंगन में या उत्तर-पूर्व दिशा में स्थान दें. नियमित पौधे की पूजा करें, इन उपायों से मां लक्ष्मी की घर पर कृपा बनी रहेगी.

