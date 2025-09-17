Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

Vastu Tips Before Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 में शुरू होने वाला है. उससे पहले कुछ विशेष वास्तु उपायों को जानना जरूरी है ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे. सही दिशा में तोरण लगने से लेकर कलश और पूजा स्थल से जुड़े वास्तु टिप्स को जानना जरूरी है. सही वास्तु होने पर घर में माता रानी प्रसन्नता से प्रवेश करती हैं और घर पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. आइए जानें नवरात्रि से पहले किन वास्तु टिप्स को जान लेना चाहिए.

नवरात्रि से पहले घर में सफाई करें

नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लें और पूरे घर में गंगाजल छिड़कें. रसोई और पूजा कक्ष की अच्छी तरह सफाई करें. वास्तु के अनुसार ही नवरात्रि के नौ दिन दीपक जलाएं. इसके लिए दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में दीया जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और माता की कृपा प्राप्त होगी.

नवरात्रि में सही दिशा में करें कलश स्थापना करें

वास्तु के अनुसार, नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को चुनें. यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है. कलश पीतल या तांबे का रखें. माता रानी के सामने कलश रखें. इससे समृद्धि और शांति प्राप्त होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि के लिए पूजा स्थल के लिए सही दिशा तय करें

नवरात्रि के लिए पूजा स्थल उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखें. आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित इस दिशा में पूजा करें और मातारानी की प्रतिमा का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखें. पूजा स्थल पर साफ सफाई बनाए रखें.

नवरात्रि से पहले मुख्य द्वार को सजाएं

नवरात्रि में मुख्य द्वार को आम के पत्तों के तोरण से सजाएं और स्वास्तिक चिह्न बनाएं. वास्तु अनुसार मुख्य द्वार से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है ऐसे में लाल या पीले रंग से रंगोली बनाएं. फूलों की माला से द्वार को सजाएं. इसके बाद ही माता रानी को आमंत्रित करें. इससे सुख-समृद्धि का घर में प्रवेश होगा.

शुभ रंगों का उपयोग करें

नवरात्रि में पूजा कक्ष घर में शुभ रंगों का प्रयोग करें. लाल, पीला और नारंगी जैसे रंग से पूजा कक्ष को उपयोग करें. ये शुभ रंग सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित है जो घर में समृद्धि लाते हैं. पूजा स्थल पर जो कपड़ा आप बिछा रहे हैं उसे भी लाल या नारंगी रंग का ही रखें. इससे माता की कृपा बनी रहेगी. घर की तरफ धन आकर्षित होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम