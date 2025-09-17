Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!
Advertisement
trendingNow12925556
Hindi Newsधर्म

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

Shardiya Navratri 2025 Vastu Tips: शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना की जाती है लेकिन उससे पहले अगर घर के वास्तु तो ठीक कर लिया जाए तो इससे घर में सकारात्मकता आ सकती है और मातारानी प्रसन्नता से घर में प्रवेश करेंगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips Before Shardiya Navratri
Vastu Tips Before Shardiya Navratri

Vastu Tips Before Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 में शुरू होने वाला है. उससे पहले कुछ विशेष वास्तु उपायों को जानना जरूरी है ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे. सही दिशा में तोरण लगने से लेकर कलश और पूजा स्थल से जुड़े वास्तु टिप्स को जानना जरूरी है. सही वास्तु होने पर घर में माता रानी प्रसन्नता से प्रवेश करती हैं और घर पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. आइए जानें नवरात्रि से पहले किन वास्तु टिप्स को जान लेना चाहिए. 

नवरात्रि से पहले घर में सफाई करें
नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लें और पूरे घर में गंगाजल छिड़कें. रसोई और पूजा कक्ष की अच्छी तरह सफाई करें. वास्तु के अनुसार ही नवरात्रि के नौ दिन दीपक जलाएं. इसके लिए दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में दीया जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और माता की कृपा प्राप्त होगी. 

नवरात्रि में सही दिशा में करें कलश स्थापना करें
वास्तु के अनुसार, नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) को चुनें. यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है. कलश पीतल या तांबे का रखें. माता रानी के सामने कलश रखें. इससे समृद्धि और शांति प्राप्त होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नवरात्रि के लिए पूजा स्थल के लिए सही दिशा तय करें
नवरात्रि के लिए पूजा स्थल उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखें. आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित इस दिशा में पूजा करें और मातारानी की प्रतिमा का मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखें. पूजा स्थल पर साफ सफाई बनाए रखें. 

नवरात्रि से पहले मुख्य द्वार को सजाएं
नवरात्रि में मुख्य द्वार को आम के पत्तों के तोरण से सजाएं और स्वास्तिक चिह्न बनाएं. वास्तु अनुसार मुख्य द्वार से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है ऐसे में लाल या पीले रंग से रंगोली बनाएं. फूलों की माला से द्वार को सजाएं. इसके बाद ही माता रानी को आमंत्रित करें. इससे सुख-समृद्धि का घर में प्रवेश होगा.

शुभ रंगों का उपयोग करें
नवरात्रि में पूजा कक्ष घर में शुभ रंगों का प्रयोग करें. लाल, पीला और नारंगी जैसे रंग से पूजा कक्ष को उपयोग करें. ये शुभ रंग सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित है जो घर में  समृद्धि लाते हैं. पूजा स्थल पर जो कपड़ा आप बिछा रहे हैं उसे भी लाल या नारंगी रंग का ही रखें. इससे माता की कृपा बनी रहेगी. घर की तरफ धन आकर्षित होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
17th sep pm modi birthday
PM Modi In Dhar LIVE: पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आतंकी रो-रोकर अपना हाल बता रहे, धार में पीएम मोदी की हुंकार
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;