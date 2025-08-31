Astro Tips: धन की रुकावट या कर्ज का भारी बोझ, ये चमत्कारी शब्द हथेली पर लिखते ही खुल जाएंगे धन के रास्ते!
Advertisement
trendingNow12904077
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: धन की रुकावट या कर्ज का भारी बोझ, ये चमत्कारी शब्द हथेली पर लिखते ही खुल जाएंगे धन के रास्ते!

Astro Tips For Money: याद रखें, उपाय तभी सफल होता है जब उसमें मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता का साथ हो। इसलिए इसे आज़माएँ और देखें कैसे धीरे-धीरे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है।

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Astro Tips For Money
Astro Tips For Money

How to get rid of money blockage: जीवन में धन का महत्व किसी से छुपा नहीं है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने से लेकर सपनों को साकार करने तक, पैसों की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन कई बार मेहनत और प्रयास के बावजूद आर्थिक संकट, कर्ज़ का बोझ और पैसों की रुकावटें इंसान को परेशान कर देती हैं। ऐसे में लोग तमाम उपाय अपनाते हैं—कभी वास्तु पर विश्वास करते हैं, तो कभी ज्योतिषीय टोटकों का सहारा लेते हैं।

चमत्कारी उपाय 
आधुनिक जीवनशैली के बीच एक बेहद सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताया गया है, जिसमें हथेली पर मात्र एक विशेष शब्द लिखने से धन के रास्ते खुलते हैं और कर्ज़ का बोझ हल्का होता है। यह उपाय न तो कठिन है, न ही खर्चीला, लेकिन इसे करने के लिए विश्वास और नियमितता ज़रूरी है। आइए जानते हैं विस्तार से कि यह चमत्कारी शब्द क्या है, इसे कैसे लिखना है, कब करना है और इसके पीछे छिपा रहस्य क्या है।

क्यों होती है पैसों की रुकावट?
धन की रुकावटें अक्सर तीन कारणों से होती हैं:
अनियोजित खर्चे – बिना सोचे-समझे खर्च करने से कर्ज़ बढ़ जाता है।
नकारात्मक ऊर्जा – घर या व्यक्ति के आसपास फैली नकारात्मकता पैसों की स्थिरता को रोक देती है।
भाग्य और विश्वास की कमी – मेहनत के साथ-साथ सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक ऊर्जा भी आर्थिक स्थिरता में मदद करती है।
जब कोई व्यक्ति लगातार पैसों की तंगी झेलता है, तो मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी और भी समस्याएं खड़ी कर देती है।

Add Zee News as a Preferred Source

हथेली का महत्व
भारतीय परंपरा में हथेली को बेहद शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी हथेली में देवी लक्ष्मी और विभिन्न देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि सुबह उठते ही हथेली देखने की परंपरा भी रही है।
हथेली पर लिखा कोई भी शब्द हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है।
यह अवचेतन मन से निकलकर हमारी सोच और कर्मों को प्रभावित करता है।
जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वही धीरे-धीरे हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है।

कौन-सा शब्द लिखना है?
वह चमत्कारी शब्द है – “ॐ श्रीं” (Om Shreem)।
“ॐ” ब्रह्मांड का मूल मंत्र है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।
“श्रीं” महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है, जो समृद्धि, धन और सुख की प्राप्ति कराता है।
इसलिए, जब कोई व्यक्ति अपनी हथेली पर “ॐ श्रीं” लिखता है, तो यह न केवल मानसिक रूप से शक्ति देता है, बल्कि धन और सफलता के मार्ग भी खोलता है।

कैसे करें यह उपाय?
सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहन लें।
लाल या हरे रंग की पेन/मार्कर का उपयोग करें, क्योंकि ये रंग ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक हैं।
दाईं हथेली पर साफ-साफ “ॐ श्रीं” लिखें।
इसे लिखने के बाद 1-2 मिनट ध्यान लगाकर इस मंत्र का मन ही मन जाप करें।
इसे दिन में कम से कम एक बार ज़रूर करें, खासकर सुबह के समय।
नियमित रूप से करने पर यह उपाय धीरे-धीरे असर दिखाना शुरू कर देता है।

सावधानियाँ
इस उपाय को करते समय मन में संदेह या नकारात्मकता न रखें। इसे किसी मज़ाक या खेल की तरह न लें। यदि आप लाल या हरी पेन न ले सकें, तो साधारण नीली पेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे करते समय शुद्ध और सकारात्मक वातावरण में रहें।

इसके चमत्कारी लाभ
धन की रुकावट दूर होती है – आय के नए साधन खुलते हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है।
कर्ज़ से मुक्ति मिलती है – धीरे-धीरे उधार चुकाने की क्षमता बढ़ती है और कर्ज़ का बोझ कम होता है।
सकारात्मक सोच विकसित होती है – मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
घर-परिवार में समृद्धि आती है – परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होता है।
नौकरी-व्यापार में उन्नति – रुके हुए काम पूरे होते हैं और तरक्की के मौके मिलने लगते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यदि इस उपाय को आध्यात्मिकता से अलग देखें तो भी इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है।
हथेली पर शब्द लिखना और उसे बार-बार देखना सकारात्मक पुष्टि (Positive Affirmation) की तरह काम करता है।
यह हमारे मस्तिष्क में धन और सफलता से जुड़ी सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है।
अवचेतन मन लगातार उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है।
यही कारण है कि नियमित रूप से यह अभ्यास जीवन में सकारात्मक परिणाम देता है।

वास्तविक जीवन उदाहरण
कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव देखा है। कुछ लोगों ने बताया कि लंबे समय से रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल गया, तो कुछ के लिए यह उपाय नए रोजगार और व्यापारिक अवसर लेकर आया। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शब्द लिखने से सबकुछ बदल जाएगा। मेहनत, सही योजना और सकारात्मक सोच भी साथ होनी चाहिए।

निष्कर्ष
धन की रुकावट और कर्ज़ का बोझ जीवन को बोझिल बना सकता है। लेकिन भारतीय परंपरा में बताए गए कुछ छोटे-छोटे उपाय हमें आशा और ऊर्जा से भर देते हैं। हथेली पर “ॐ श्रीं” लिखना ऐसा ही एक उपाय है, जो विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन की आर्थिक परेशानियों को कम कर सकता है।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 
और पढ़ें- Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!

और पढ़ें- Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!

और पढ़ें- Gemstones: फ्रेशर हैं और नहीं मिल रही जॉब, धारण करें इन 4 में से कोई भी एक रत्न फिर देखें चमत्कार!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
;