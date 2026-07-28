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Budhwar Ke Upay: बुधवार को गणेश जी और बुध ग्रह के मंत्रों का करें जाप, व्यापार में होगा लाभ और वाणी होगी मधुर

Lord Ganesha Mantra: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने का विधान है. इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 28, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:55 PM IST
Budhwar Ke Upay: बुधवार को गणेश जी और बुध ग्रह के मंत्रों का करें जाप, व्यापार में होगा लाभ और वाणी होगी मधुर
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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