/Budhwar Ke Upay: बुधवार को गणेश जी और बुध ग्रह के मंत्रों का करें जाप, व्यापार में होगा लाभ और वाणी होगी मधुर

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है. सनातन धर्म में भगवान गणेश के कई प्रभावशाली मंत्रों का वर्णन मिलता है. जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ होता है, वाणी में मधुरता आती है, जीवन की बाधाओं का अंत होता है और काम में आने वाली सभी तरह की बाधाओं का अंत होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक बुधवार के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. आइए भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह के सरल मंत्रों का जाप करें.