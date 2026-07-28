/Budhwar Ke Upay: बुधवार को गणेश जी और बुध ग्रह के मंत्रों का करें जाप, व्यापार में होगा लाभ और वाणी होगी मधुर

Lord Ganesha Mantra in Hindi: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होता है. ऐसे में बुधवार के दिन अगर गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें तो जीवन के सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है. गणेश की विधि विधान से पूजा करें और फिर गणेश मंत्रों का जाप करें. इसके बाद बुध ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें.
हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है. सनातन धर्म में भगवान गणेश के कई प्रभावशाली मंत्रों का वर्णन मिलता है. जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ होता है, वाणी में मधुरता आती है, जीवन की बाधाओं का अंत होता है और काम में आने वाली सभी तरह की बाधाओं का अंत होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक बुधवार के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. आइए भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह के सरल मंत्रों का जाप करें.
'वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।'
'ॐ गं गणपतये नम:।'
'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'
'ॐ वक्रतुंडा हुं।'
'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।'
'ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये। वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नम:।।'
'एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।। '
'श्री गणेशाय नम:'।'
'प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम ।।'
'ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स सृजेथामयं च ।
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ।।'
'प्रियंगुकलिकाश्यामं रुपेणाप्रतिमं बुधम।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम।।'
'ओम चन्द्रपुत्राय विदमहे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नोबुधः प्रचोदयात ।'
'ऊँ ऎं स्त्रीं श्रीं बुधाय नम:
ऊँ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:
ऊँ स्त्रीं स्त्रीं बुधाय नम:'
'ऊँ बुं बुधाय नम:'
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)