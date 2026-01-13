Advertisement
trendingNow13072939
Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष से आई 10 सेकंड की ‘मौत की चीख’! 13 अरब साल पहले हुई थी भयानक घटना, सिग्नल ने खोल दिए राज

अंतरिक्ष से आई 10 सेकंड की ‘मौत की चीख’! 13 अरब साल पहले हुई थी भयानक घटना, सिग्नल ने खोल दिए राज

10 Second Space Signal: नासा और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से आया एक संकेत रिकॉर्ड किया है. इसे धरती तक पहुंचने में करीब 13 अरब साल लग गए. यह संकेत सिर्फ 10 सेकंड का था. इसने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर को लेकर वैज्ञानिकों की समझ को और गहरा कर दिया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष से आई 10 सेकंड की ‘मौत की चीख’! 13 अरब साल पहले हुई थी भयानक घटना, सिग्नल ने खोल दिए राज

10 Second Space Signal: वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज बताती है कि ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही समय बाद तारे कैसे बनते थे. कैसे मरते थे और उस वक्त भौतिकी के नियम कैसे काम कर रहे थे. यह 10 सेकंड का संकेत आज हमें उस दौर की झलक दिखाता है जब पहली आकाशगंगाएं बन रही थीं. यह संकेत एक सुपरनोवा के फटने से आया था. जब यह तारा फटा था तब ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ करीब 73 करोड़ साल थी. जबकि आज ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है.

सिर्फ 10 सेकंड का सिग्नल
यह रेडियो और गामा-रे सिग्नल 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड किया गया था. इसे एक खास अंतरिक्ष सैटेलाइट ने पकड़ा  था. यह फ्रांस और चीन का साझा मिशन है. यह सिग्नल सिर्फ 10 सेकंड तक चला था. वैज्ञानिकों ने इसे GRB 250314A नाम दिया है. ऐसे लंबे गामा-रे सिग्नल तब निकलते हैं, जब बहुत बड़े तारे मरते हैं और ब्लैक होल बनते हैं.

ब्रह्मांड के पहले की झलक
यह सुपरनोवा उस समय हुआ था जब पहली आकाशगंगाएं और तारे बनने शुरू हुए थे. वैज्ञानिकों कह रहे हैं कि यह घटना दिखाती है कि ब्रह्मांड बहुत जल्दी बड़ा और स्थिर हो गया था. जन्म के कुछ ही करोड़ साल बाद वह आज के ब्रह्मांड जैसा बनने लगा था. हालांकि इसे ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती घटना नहीं माना जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

आमतौर पर माना जाता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत अव्यवस्थित था. यह खोज बताती है कि उस समय भी भौतिकी के नियम काम कर रहे थे. तारे उस दौर में भी आज जैसे ही व्यवहार कर रहे थे. इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय का एक बड़ा हिस्सा अब भी हमारी समझ से बाहर है.

समय कैसे धीरे हो जाता है
इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों को टाइम डाइलेशन को समझने में भी मदद की है. यह घटना असल में सिर्फ 10 सेकंड की थी वह हमें 13 अरब साल बाद दिखी. इससे यह पता चलता है कि अंतरिक्ष ने इस छोटे से पल को बहुत लंबे समय तक खींच दिया. इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बहुत दूर की चीज को स्लो मोशन में देखना.

‘भूतिया’ गैलेक्सी की झलक
यह सुपरनोवा जिस आकाशगंगा में हुआ था वह आज शायद मौजूद ही नहीं है. वैज्ञानिकों को लगता है कि वह आकाशगंगा या तो किसी और में मिल गई होगी या पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी. इस 10 सेकंड के संकेत ने हमें उस गायब हो चुकी आकाशगंगा की एक झलक दिखा दी.

बता दें कि वैज्ञानिक इस खोज को इसलिए अहम बता रहे हैं, क्योंकि इस खोज से ब्रह्मांड के शुरुआती दौर को समझने में मदद मिल सकती है. यह बताती है कि तारे बहुत जल्दी बन गए थे. उनके मरने की प्रक्रिया भी काफी आधुनिक थी. आने वाले समय में ऐसी खोजें हमें यह समझने में मदद करेंगी कि हमारा ब्रह्मांड असल में कैसे बना और कैसे बदलता चला गया.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में रंगीन तूफान... पृथ्वी जितना छोटा तारा बना रहा रहस्यमयी शॉकवेव; वैज्ञानिक बोले ये तो...

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

10 Second Space Signal

Trending news

क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख