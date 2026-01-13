अंतरिक्ष से आई 10 सेकंड की ‘मौत की चीख’! 13 अरब साल पहले हुई थी भयानक घटना, सिग्नल ने खोल दिए राज

10 Second Space Signal: वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज बताती है कि ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही समय बाद तारे कैसे बनते थे. कैसे मरते थे और उस वक्त भौतिकी के नियम कैसे काम कर रहे थे. यह 10 सेकंड का संकेत आज हमें उस दौर की झलक दिखाता है जब पहली आकाशगंगाएं बन रही थीं. यह संकेत एक सुपरनोवा के फटने से आया था. जब यह तारा फटा था तब ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ करीब 73 करोड़ साल थी. जबकि आज ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है.

सिर्फ 10 सेकंड का सिग्नल

यह रेडियो और गामा-रे सिग्नल 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड किया गया था. इसे एक खास अंतरिक्ष सैटेलाइट ने पकड़ा था. यह फ्रांस और चीन का साझा मिशन है. यह सिग्नल सिर्फ 10 सेकंड तक चला था. वैज्ञानिकों ने इसे GRB 250314A नाम दिया है. ऐसे लंबे गामा-रे सिग्नल तब निकलते हैं, जब बहुत बड़े तारे मरते हैं और ब्लैक होल बनते हैं.

ब्रह्मांड के पहले की झलक

यह सुपरनोवा उस समय हुआ था जब पहली आकाशगंगाएं और तारे बनने शुरू हुए थे. वैज्ञानिकों कह रहे हैं कि यह घटना दिखाती है कि ब्रह्मांड बहुत जल्दी बड़ा और स्थिर हो गया था. जन्म के कुछ ही करोड़ साल बाद वह आज के ब्रह्मांड जैसा बनने लगा था. हालांकि इसे ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती घटना नहीं माना जा सकता.

आमतौर पर माना जाता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत अव्यवस्थित था. यह खोज बताती है कि उस समय भी भौतिकी के नियम काम कर रहे थे. तारे उस दौर में भी आज जैसे ही व्यवहार कर रहे थे. इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय का एक बड़ा हिस्सा अब भी हमारी समझ से बाहर है.

समय कैसे धीरे हो जाता है

इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों को टाइम डाइलेशन को समझने में भी मदद की है. यह घटना असल में सिर्फ 10 सेकंड की थी वह हमें 13 अरब साल बाद दिखी. इससे यह पता चलता है कि अंतरिक्ष ने इस छोटे से पल को बहुत लंबे समय तक खींच दिया. इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बहुत दूर की चीज को स्लो मोशन में देखना.

‘भूतिया’ गैलेक्सी की झलक

यह सुपरनोवा जिस आकाशगंगा में हुआ था वह आज शायद मौजूद ही नहीं है. वैज्ञानिकों को लगता है कि वह आकाशगंगा या तो किसी और में मिल गई होगी या पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी. इस 10 सेकंड के संकेत ने हमें उस गायब हो चुकी आकाशगंगा की एक झलक दिखा दी.

बता दें कि वैज्ञानिक इस खोज को इसलिए अहम बता रहे हैं, क्योंकि इस खोज से ब्रह्मांड के शुरुआती दौर को समझने में मदद मिल सकती है. यह बताती है कि तारे बहुत जल्दी बन गए थे. उनके मरने की प्रक्रिया भी काफी आधुनिक थी. आने वाले समय में ऐसी खोजें हमें यह समझने में मदद करेंगी कि हमारा ब्रह्मांड असल में कैसे बना और कैसे बदलता चला गया.

