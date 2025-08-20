Gold Deposit: मालामाल हुआ भारत का ये राज्य, जमीन के नीचे गड़ा मिला 20,000 किलो सोने का भंडार
Gold Deposit in India: भूवैज्ञानिकों की टीम ने भारत में कई मीट्रिक टन बड़े सोने के भंडार का पता लगाया है. सर्वे के मुताबिक यहां 10-20 मीट्रिक टन सोना हो सकता है.

 

Aug 20, 2025
Geological Survey of India: भारक के ओडिसा राज्य में सोने का बड़ा भंडार मिला है. Geological Survey of India की रिपोर्ट में बताया है कि इस जगह पर 10 से 20 मीट्रिक टन सोना हो सकता है. इस खोज से ओडिसा की खनिज अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी. इस वजह से यह खोज पूरे देश के लिए भी जरूरी बन जाती है. इससे राज्य और देश में सोने का उत्पादन बढ़ेगा. साथ ही इससे रोजगार भी बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी किया जा सकेगा. आपको बता दें कि ओडिया हमेशा से ही खनिजों से भरा राज्य रहा है. इसका खुलासा मार्च 2025 में हुआ था.

कितना बड़ा है गोल्ड डिपोजिट?
ओडिशा में क्रोमाइट, बॉक्साइट और लोहे जैसे खनिज बड़ी मात्रा में मिलते हैं. इस राज्य में पहले से ही कई खदानें और खनन का अनुभव मौजूद है. हालांकि अभी जो 10-20 टन सोने का अनुमान है वह भारत के लिए हर साल आयात किए जाने वाले 700-800 टन सोने के मुकाबले कम है. बता दें कि भारत में सोने का उत्पादन कम होता है. 2020 में भारत ने सिर्फ 1.6 टन सोना ही निकाला था.

यह भी पढें: Secret Chamber: यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने खोला 300 सालों से बंद कमरा, अंदर जो मिला उसे देख...

कहां मिला ये सोने का भंडार?
ओडिशा में मिले ये सोने के भंडार कई जिलों में फैले हुए हैं. इनमें सबसे खास जगहें देवगढ़, क्योंझर, सुंदरगढ़, नबरंगपुर, अंगुल और कोरापुट हैं. इसके अलावा मयूरभंज, संबलपुर, मलकानगिरी जिलों में भी सोने की खोज अभी चल रही है. ये इलाके पहले से ही लोहा, बॉक्साइट, क्रोमाइट जैसे खनिजों के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इन जगहों की और गहराई से जांच कर रहा है.

इस खोज से क्या फायदा मिलेगा?
यह नई खोज भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता को काफी हद तक कम करने में मदद करेगी. साथ ही इससे भारत का अपनी अर्थव्सवस्था और भी मजबूत कर पाएगा. ओडिशा की इस नई क्षमता का इस्तेमाल करके भारत दुनिया के बाजार में भी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का काम कर सकता है. 

क्यों की जाती है नीलामी?
राज्य के लिए यह नीलामी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और इलाके में विकास बेहतर हो सकेगा. इसके अलावा निवेशकों को एक ऐसे क्षेत्र में सोने के खनन में निवेश करने का मौका मिलेगा जहां प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है. लेकिन नीलामी के लिए ऐसी शर्तें बनाई जाएंगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें.

यह भी पढेें: Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

