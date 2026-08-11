/सूखते तालाब ने उगला 10 करोड़ साल पुराना राज, मिली 28 टन के सबसे बड़े डायनासोर की हड्डियां

थाईलैंड के एक छोटे से गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सूखते हुए तालाब के किनारे ग्रामीणों को कुछ अजीबोगरीब चट्टानें दिखाई दीं. शुरुआत में लोगों ने इसे मामूली पत्थर समझा, लेकिन जब वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए. यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि 10 करोड़ साल पुराना एक विशालकाय डायनासोर का कंकाल था. वैज्ञानिकों ने इसे 'नागाटाइटन चायफुमेंसिस' नाम दिया है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोर माना जा रहा है.
साल 2016 में जब थाईलैंड के चायफुम प्रांत में तालाब का पानी सूखा, तो किनारे पर कुछ भारी-भरकम पत्थर उभरे. वैज्ञानिक शोध के बाद यह साफ हुआ कि यह अवशेष किसी एक ही विशाल जीव के हैं. वैज्ञानिकों को रीढ़ की हड्डी, पसलियां, कूल्हे की हड्डी और दाहिने पैर व हाथ की हड्डियां मिलीं. चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी सिर्फ ऊपरी बांह की हड्डी ही 1.78 मीटर लंबी थी. इन सभी अवशेषों को अब सिरिंधोर्न संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है.
वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इस डायनासोर का वजन लगभग 25 से 28 टन के बीच था. अगर इसकी तुलना आज के जीवों से करें तो इसका वजन लगभग 9 एशियाई हाथियों के बराबर था. सिर से लेकर पूंछ तक इसकी लंबाई करीब 27 मीटर थी. हालांकि यह दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर नहीं था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में इतना बड़ा शाकाहारी जीव पहले कभी नहीं देखा गया.
शोधकर्ताओं ने इस डायनासोर को 'आखिरी टाइटन' का उपनाम दिया है. इसका कारण यह है कि यह अवशेष थाईलैंड की सबसे कम उम्र की चट्टानी परत खोक क्रुआट फॉर्मेशन से मिले हैं. इसके बाद के युग में यह क्षेत्र उथले समुद्र में बदल गया था, जिससे इस तरह के विशालकाय जीवों के अवशेष संरक्षित होने की स्थितियां खत्म हो गईं. इसलिए इसे उस क्षेत्र के रिकॉर्ड का अंतिम बड़ा सॉरोपॉड माना जा रहा है.
जिस समय नागाटाइटन धरती पर घूमता था, तब थाईलैंड का माहौल आज जैसा बिल्कुल नहीं था. उस समय वहां काफी गर्मी और सूखा रहता था, जिसके बीच से चौड़ी नदियां बहती थीं. पानी में मगरमच्छ, मीठे पानी की शार्क और प्राचीन मछलियां तैरती थीं. वहीं ज़मीन पर नागाटाइटन के अलावा छोटे शाकाहारी डायनासोर और स्पिनोसॉर जैसे बड़े मांसाहारी जीव भी शिकार की तलाश में घूमते थे.
नागाटाइटन थाईलैंड में आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया 14वां डायनासोर है. वैज्ञानिकों का मानना है कि थाईलैंड के संग्रहालयों में अभी भी जीवाश्मों का एक बड़ा संग्रह मौजूद है जिनका अध्ययन होना बाकी है. आने वाले समय में वैज्ञानिक कई और नई प्रजातियों के नामों का खुलासा कर सकते हैं. बैंकॉक के थाइनोसॉर संग्रहालय में इस 27 मीटर लंबे जीव का एक बड़ा मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.