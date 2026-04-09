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Hindi Newsविज्ञानएक दांत ने खोला 1000 साल पुराना राज! जिसे समझा पुरुष, वह निकली महिला नन; यरुशलम की इस खोज ने क्यों सबको चौंकाया?

एक दांत ने खोला 1000 साल पुराना राज! जिसे समझा पुरुष, वह निकली महिला 'नन'; यरुशलम की इस खोज ने क्यों सबको चौंकाया?

Byzantine Nun Discovery: विज्ञान ने अतीत की एक ऐसी परत खोली है, जिसने इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया है. फ्यूचूरा साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी के एक मध्यकालीन मठ (Monastery) में मिले एक कंकाल ने, जिसे वैज्ञानिक सालों से एक 'बाइजेंटाइन भिक्षु' (Monk) समझ रहे थे. वहां से मिले एक दांत ने 1000 साल पुराना चौंकाने वाला राज खोल दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:22 PM IST
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एक दांत ने खोला 1000 साल पुराना राज! जिसे समझा पुरुष, वह निकली महिला 'नन'; यरुशलम की इस खोज ने क्यों सबको चौंकाया?

Byzantine Nun Discovery: अक्सर इतिहास की किताबों में हमें बताया जाता है कि मध्यकाल (Middle Ages) में लिखने-पढ़ने और किताबें तैयार करने का काम सिर्फ पुरुष 'मोंक' ही करते थे. लेकिन यरुशलम के खिरबत अल-मसानी (Khirbat el-Masani) में एक बाइजेंटाइन (Byzantine) मठ के अवशेषों की खुदाई के दौरान मिले एक कंकाल ने इस मिथ को तोड़ दिया. शुरुआत में, उसकी कब्र के पास मिले भारी धातु के सामान और सादगी को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक पुरुष भिक्षु माना. लेकिन जब लैब में इसके एक दांत की जांच हुई, तो जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया. इससे पता चला कि यह कंकाल एक महिला का है. जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि 10वीं सदी में महिलाएं भी उतनी ही विद्वान और हुनरमंद थीं, जितने कि पुरुष हुआ करते थे. आइए समझते हैं इस एक दांत के पीछे की पूरी मिस्ट्री.

दांतों में मिला 'नीला खजाना'

वैज्ञानिकों ने जब कंकाल के दांतों में फंसी गंदगी (Plaque/Calculus) को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें गहरे नीले रंग के छोटे-छोटे कण मिले. इसकी जांच में पता चला कि यह लैपिस लाजुली है. यह एक बेहद कीमती पत्थर था, जो उस दौर में सिर्फ अफगानिस्तान की खदानों से आता था और सोने जितना महंगा होता था.

वह पुरुष नहीं, एक 'महिला' थी!

सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि वह कंकाल किसी पुरुष का नहीं, बल्कि एक 45 से 60 साल की महिला का था. 11वीं शताब्दी के आसपास, इस कीमती नीले रंग का इस्तेमाल सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों (Illuminated Manuscripts) को सजाने के लिए किया जाता था. इसका मतलब था कि वह महिला एक उच्च स्तर की कलाकार थी.

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दांतों पर रंग कैसे पहुंचा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि चित्रकारी करते समय वह महिला अपनी ब्रश की नोक को बारीक करने के लिए उसे अपने होठों या जीभ से चाटती होगी. इसी प्रक्रिया में, बेशकीमती नीले रंग के कण उसके दांतों में फंस गए और एक हजार साल तक सुरक्षित रहे, जो आज उसकी पहचान का सबूत बन गए.

क्यों बदल गया इतिहास?

अभी तक माना जाता था कि मध्यकाल में केवल पुरुष भिक्षु ही चर्च के ग्रंथों को लिखने और सजाने का काम करते थे. महिलाओं को इस क्षेत्र में गुमनाम रखा गया था. लेकिन इस दांत ने साबित कर दिया कि महिलाएं न केवल कला में शामिल थीं, बल्कि उन्हें लैपिस लाजुली जैसे सबसे महंगे और दुर्लभ रंगों तक पहुंच भी हासिल थी.

गुमनाम कला को मिली पहचान

इतिहासकारों का कहना है कि उस दौर में कलाकार अक्सर अपने काम पर अपना नाम नहीं लिखते थे (खासकर महिलाएं). यह खोज उन हजारों गुमनाम महिला कलाकारों को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को अपनी कला से सजाया, लेकिन खुद अंधेरे में रहीं.

उम्र और मौत का रहस्य

दांतों की घिसावट और रीढ़ की हड्डियों की जांच से यह भी पता चला कि जब महिला की मृत्यु हुई होगी, तब उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी. वैज्ञानिक इस कंकाल को 5वीं शताब्दी (करीब 1,500 साल) पुराना बता रहे हैं. जब यह कंकाल मिला, तो यह कई किलोग्राम वजनी लोहे की चेन और धातु की वस्तुओं से ढका हुआ था. ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन समय में कुछ धार्मिक लोग 'तपस्या' के तौर पर भारी जंजीरें पहनते थे और भौतिक सुखों का त्याग कर देते थे. अब तक इतिहास में यह माना जाता था कि इस तरह की कठोर तपस्या केवल पुरुष भिक्षु ही करते थे. लेकिन इस महिला नन के मिलने से यह साबित हो गया कि उस दौर में महिलाएं भी उतनी ही कठोर धार्मिक साधना करती थीं.

इतिहास क्यों बदला?

यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइजेंटाइन काल में महिला धार्मिक आंदोलनों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है. 5वीं शताब्दी की किसी महिला की ऐसी कब्र मिलना, जिसमें उसे पुरुष भिक्षुओं की तरह तपस्वी की स्थिति में दफनाया गया हो, अत्यंत दुर्लभ है. ऐसे में यह खोज शुरुआती ईसाई धर्म में महिलाओं की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका को दिखाती है.

यरुशलम रहस्यों का केंद्र

यरुशलम हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक खजाना रहा है. खिरबत अल-मसानी के इस मठ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिट्टी के नीचे अभी भी इतिहास के कई ऐसे मोड़ दबे हुए हैं, जो हमारी आज की समझ को पूरी तरह बदल सकते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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