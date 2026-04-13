10,000 साल पहले भी महिलाओं को कम खाना मिलता था, वैज्ञानिकों को हड्डियों में मिला सबूत; जानें क्या है खाने का वह कड़वा सच

Ancient Meat Consumption Study: हम अक्सर सोचते हैं कि 'जेंडर गैप' या लिंग के आधार पर भेदभाव आज की दुनिया से उपजा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह कहानी 10,000 साल पुरानी है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरोप में किए गए एक बड़े रिसर्च में प्राचीन इंसानी अवशेषों की जांच की, जिससे पता चला कि हमारे पूर्वजों के समय से ही पुरुषों और महिलाओं की 'थाली' अलग-अलग रही है. जर्नल पीएनएएस नेक्सस (PNAS Nexus) में प्रकाशित एक रिसर्च से पता चला कि इंसानी समाज में जेंडर गैप (लैंगिक अंतर) सिर्फ काम या अधिकारों में नहीं, बल्कि खाने की थाली में भी था. करीब 10,000 साल पहले भी पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन और मांस मिलता था. इसका मतलब है कि मांस खाने में स्त्री-पुरुष का भेदभाव आज का नहीं, बल्कि कम से कम 10,000 साल पुराना है. आइए इसको समझते हैं.

कैसे खुला यह राज?

वैज्ञानिकों ने यूरोप और अन्य हिस्सों में करीब 10,000 साल पुराने हजारों इंसानी कंकालों के दांतों और हड्डियों का रासायनिक विश्लेषण (Isotope Analysis) किया. हड्डियों में मौजूद नाइट्रोजन और कार्बन के स्तर से यह पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में मांस ज्यादा खाया था या फल-सब्जियां.

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पुरुषों की थाली में 'ज्यादा मांस'

इस अध्ययन में पाया गया कि पाषाण युग (Stone Age) से लेकर मध्य काल (Middle Ages) तक पुरुषों के अवशेषों में हाई प्रोटीन और मांस के निशान महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक थे. पुरुष शिकार किए गए जानवरों का मांस ज्यादा खाते थे, जबकि महिलाएं ज्यादातर कंद-मूल, अनाज और फलों पर निर्भर थीं.

क्या यह सिर्फ 'शक्ति' का मामला था?

शुरुआत में माना गया कि पुरुष भारी काम और शिकार करते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत थी. लेकिन रिसर्चर्स ने पाया कि यह अंतर उन इलाकों में भी था, जहां महिलाएं भी कठिन शारीरिक श्रम करती थीं. इससे संकेत मिलता है कि यह सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी हो सकती थी, जहां कीमती भोजन (मांस) पर पुरुषों का पहला हक माना जाता था.

खेती की शुरुआत और बढ़ता फासला

इसके बाद जैसे-जैसे इंसान ने खेती करना सीखा (Neolithic Revolution), यह जेंडर गैप कम होने के बजाय और बढ़ गया. खेती वाले समाज में अनाज (Carbohydrates) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जो महिलाओं के मुख्य भोजन का हिस्सा बना, जबकि पालतू जानवरों के मांस का बड़ा हिस्सा पुरुषों के हिस्से आता रहा.

क्या यह भेदभाव आज भी जारी है?

हैरानी की बात यह है कि आधुनिक रिसर्च भी बताते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में पुरुष महिलाओं की तुलना में औसतन 30 प्रतिशत ज्यादा मांस खाते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह व्यवहार हमारे डीएनए में हजारों साल की सामाजिक प्रोग्रामिंग का नतीजा हो सकता है. क्योंकि घर के पुरुषों को अच्छी डाइट देने की परंपरा असल में 10,000 साल पुरानी सामाजिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है.

सामाजिक ढांचा और सेहत पर असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भोजन का यह बंटवारा प्राचीन समाज के ऊंच-नीच वाले ढांचे को भी दिखाता है. खाने में इस अंतर का असर महिलाओं की सेहत और उनकी औसत उम्र पर भी पड़ा होगा. प्रोटीन की कमी की वजह से प्राचीन महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले हड्डियों की बीमारियां ज्यादा देखी गई हैं.

कैसे सुलझाया गया यह राज?

इसके लिए वैज्ञानिकों ने 'स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस' (Stable Isotope Analysis) तकनीक का इस्तेमाल किया. यह तकनीक यह बता सकती है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में क्या खाया था, क्योंकि हमारे भोजन के रासायनिक निशान हमारी हड्डियों और दांतों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं. यह रिसर्च साबित करती है कि संसाधनों का असमान बंटवारा हमारी जेंडर हिस्ट्री का एक काला हिस्सा रहा है.

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